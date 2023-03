Ocon, Alpine et les trois pénalités : chronologie d'un calvaire

Charger le lecteur audio

La position au départ

Juste avant le départ du Grand Prix de Bahreïn, Esteban Ocon s'est positionné légèrement en dehors de l'emplacement qui lui était dévolu sur la grille. Ce qu'il reconnaît tout en estimant ne pas avoir été le seul. "C’est vrai que j’étais un petit peu plus en avant que les autres voitures, mais il faut savoir qu’on ne voit pas, de toute façon, quand on est assis dans ces voitures", a-t-il expliqué au micro de Canal+. "Et je ne suis pas la seule voiture à être devant la ligne jaune, il y en a au moins trois selon ce que j’ai regardé. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j’étais le seul à prendre la pénalité."

En dépit de ces affirmations, la FIA a visiblement jugé qu'Esteban Ocon était le seul en tort sur cette grille de départ. Les commissaires ont estimé que son pneu avant droit était au-delà des limites imposées par le règlement et l'ont ainsi sanctionné de 5 secondes de pénalité.

L'erreur de chronométrage d'Alpine

Alpine a commis un erreur au moment de purger la première pénalité.

Lorsque cette pénalité a été purgée lors de l'arrêt au stand, les mécaniciens ont commencé à intervenir sur la monoplace avant que le temps imparti ne soit totalement écoulé. La FIA indique que le premier mécanicien a touché la voiture après 4"6 d'immobilisation, et les commissaires ont infligé à Esteban Ocon une nouvelle pénalité, de 10 secondes cette fois.

"C'était juste un problème de chronométrage", précise Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine. "On a un système qui fait un décompte dans les oreilles des mécaniciens pour leur dire quand ils peuvent commencer [à intervenir]. Et il y a eu un décalage de quatre dixièmes de seconde. Le système a entamé le décompte quatre dixièmes trop tôt. Je dois comprendre pourquoi c'est arrivé, mais on devrait introduire un décalage dans ce système pour qu'il débute une demi-seconde plus tard. Cette demi-seconde ne va pas nous tuer."

L'excès de vitesse dans les stands

Ocon a été flashé à... 80,1 km/h dans la voie des stands.

En quittant les stands, Esteban Ocon a été flashé dans la pitlane au-dessus de 80 km/h. Le pilote tricolore, cette fois-ci responsable de cette erreur, était 0,1 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Cette infraction a entraîné une troisième pénalité infligée par les commissaires, de 5 secondes. "Je pense qu'il a coupé le pit limiter un demi-mètre trop tôt", analyse Otmar Szafnauer. "C'est la faute du pilote. Il a un limiteur de vitesse et quand il pense être hors de la pitlane, il le coupe et c'est parti."

Les leçons à tirer

Miné par toutes ces pénalités, Esteban Ocon ne pouvait plus rien jouer en course et Alpine a décidé de le faire abandonner à 16 tours de l'arrivée afin de préserver des éléments. Le terrible effet boule de neige qui a été observé au cours de ce Grand Prix est perçu après coup comme une nécessité de progresser dans tous les domaines. "Normalement, on est plutôt bons dans tout ce qui est opérationnel comme ça, donc c’est un peu fou qu’on ait eu toutes ces galères, c’est clair", analyse le pilote tricolore. "On le prend, on analyse et puis on reviendra plus forts à la prochaine."

Un constat partagé par Otmar Szafnauer : "C'est très, très rare que cette équipe fasse ce genre d'erreurs. Je n'ai jamais vu ça ici auparavant. Et on a de bons systèmes en place pour que ça n'arrive pas, donc je suis convaincu que ça ne se reproduira pas. Pour la mauvaise position d'Esteban au départ, il en tirera les leçons. Sur le plan opérationnel, je pense que l'on peut s'attendre désormais à des courses sans problème."

