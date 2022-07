Ocon cinquième : "Il n'y avait pas mieux que l'on pouvait faire"

Charger le lecteur audio

Le 50e Grand Prix d'Esteban Ocon en Formule 1 s'était mal fini, avec une casse moteur en fin de course, le 100e s'est beaucoup mieux passé. En Autriche, le pilote Alpine a décroché son meilleur résultat de la saison avec une cinquième place, derrière une Ferrari, une Red Bull et deux Mercedes.

Une performance qui ravit le Normand, lui qui a estimé que le rythme de l'A522 ne pouvait l'emmener à une meilleure position. "C'est un super week-end. Je pense qu'il n'y avait pas mieux que l'on pouvait faire. On a optimisé la performance de la voiture et puis on est où la vitesse est, tout simplement", a-t-il commenté au micro de Canal+.

Ocon a eu l'opportunité de franchir la ligne d'arrivée devant George Russell, qui a dû cravacher pour remonter après un accrochage avec Sergio Pérez en début de course. Cependant, l'abandon de Carlos Sainz n'a pas joué en la faveur du pilote Alpine puisque la baisse de vitesse provoquée par le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle a rendu la voiture bleue moins performante et facilité son dépassement par Russell.

"À un moment donné, on a eu un espoir de garder George derrière avec la Mercedes, mais la VSC ne nous a pas trop aidés. Malheureusement, quand on est repartis, la voiture était un peu moins bien et puis on avait des freins un peu plus froids d'un côté, donc la voiture tirait un peu à droite au freinage. On a perdu un peu de temps, mais peu importe, on a marqué 13 points ce week-end, c'est hyper solide."

Comme la majorité des pilotes de la grille, Ocon était sur une stratégie à deux arrêts aujourd'hui : "C'était sur notre plan, ça c'est sûr. Après, il faut toujours inventer et l'équipe a réussi à créer une belle stratégie parce qu'on arrive à faire ce qu'on voulait, on avait les bons pneus au bon moment, et surtout on a réussi à garder les Haas derrière avec les McLaren."

Le prochain Grand Prix aura lieu dans deux semaines, en France, et Ocon sera donc à domicile : "Ça va être un Grand Prix de folie, ça c'est sûr. J'ai entendu dire que c'était plein, c'est le Grand Prix à la maison, on a hâte d'y être, il va y avoir beaucoup de choses cool. On y va avec le sourire."