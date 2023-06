Ocon salue l'arrivée d'un "homme d'affaires talentueux" chez Alpine

Depuis le début de la semaine, près d'un quart des parts de l'écurie Alpine sont la propriété d'un groupement d'investisseurs américains, parmi lesquels figure l'acteur Ryan Reynolds. Une opération financière passant par une prise de participation à hauteur de 200 millions d'euros et par une valorisation de l'écurie estimée à 900 millions d'euros.

Dans le paddock du Red Bull Ring, où se court ce week-end le Grand Prix d'Autriche, Esteban Ocon se réjouit de cette nouvelle, accueillie avec énormément d'optimisme dans les rangs de la structure d'Enstone.

"C'est fantastique", assure le pilote français. "J'ai eu la chance de pouvoir discuter mardi avec Ryan. On a échangé quelques messages WhatsApp. J'étais dans le simulateur et d'habitude, j'ai mon téléphone pour prendre des notes sur les relais et les enregistrer mais cette fois, je me suis permis d'envoyer une petite photo à Ryan pour lui dire : 'Je suis dans le simulateur, voici la vue'. Et ça lui a plu."

"Je lui ai souhaité la bienvenue dans l'équipe et il a immédiatement répondu : 'Salut Esteban, je suis impatient d'apprendre de toi et de te rencontrer'. Il m'a envoyé son numéro de téléphone, son adresse mail, et puis on a échangé sur WhatsApp. Il m'a dit que j'étais invité sur le plateau à Londres pour le film Deadpool. Je vais y aller, c'est sûr !"

"Il est aussi impatient de découvrir notre univers, de voir comment les choses fonctionnent et de parler compétition. Je suis globalement un grand fan de bandes dessinées et de Marvel, et un grand fan de Deadpool, évidemment. C'est quelqu'un qui est une source d'inspiration dans ce qu'il fait. En dehors de son univers d'acteur, je pense aussi que c'est un homme d'affaires extrêmement talentueux. J'ai hâte de pouvoir le rencontrer et de discuter avec lui."

Esteban Ocon tout sourire dans le paddock du Red Bull Ring.

Ryan Reynolds n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine du sport puisqu'il a investi, avec ses associés, dans le club de football gallois de Wrexham. En deux ans, les succès ont déjà été au rendez-vous et n'ont pas échappé à Esteban Ocon.

"Tout ce que Ryan a fait récemment avec son entreprise a été extrêmement fructueux", observe-t-il. "À ma connaissance, il n'y a pas eu d'échec. Alors oui, je pense que c'est un très bon atout de les avoir, lui et son équipe, derrière notre écurie."

"Dans l'ensemble, tous les investisseurs vont apporter leur expertise à l'équipe, et ça montre vraiment le dévouement qu'il y a pour aller de l'avant dans tous les domaines. Naturellement, ça ne va pas aider à améliorer les performances de la voiture directement, mais pour tous les autres aspects que l'on peut améliorer, on va pouvoir compter sur l'expertise de ces investisseurs là où ils excellent."

"Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on sait vers quoi on doit aller. Ça va aider l'infrastructure. On sait où on veut emmener l'équipe, on veut qu'elle se batte pour les podiums et les victoires dès que possible. C'est mon objectif, le plus rapidement possible. Je ne suis pas là pour perdre mon temps."