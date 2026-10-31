Formule 1 GP de Mexico
Ocon sort du silence et déplore les spéculations sur son éviction chez Haas
Esteban Ocon a confirmé "une divergence de points de vue" après sa mise à l'écart par Haas au Grand Prix de Mexico. Il souhaite que certaines rumeurs prennent fin rapidement.
Basile Davoine
Publié: 31 oct. 2026, 22:45
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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Au terme d'une journée étonnante, durant laquelle très peu d'informations ont filtré, Esteban Ocon est sorti du silence. Remplacé au pied levé chez Haas par Ryo Hirakawa pour le Grand Prix de Mexico, le Français a tenu à mettre fin à certaines rumeurs, dont celles évoquant une possible altercation physique avec Ayao Komatsu.
Le directeur de l'écurie américaine s'est refusé à tout commentaire tout au long de la journée de samedi au Mexique, alors qu'aucune raison précise n'a été avancée pour justifier l'éviction d'Esteban Ocon. La seule précision rapidement apportée par l'équipe a été d'écarter tout problème de santé.
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Prenant la parole sur ses réseaux sociaux, le Normand a demandé que cessent les rumeurs infondées, tout en confirmant qu'une "divergence de points de vue" était survenue à l'issue des deux premières séances d'essais libres du week-end.
"À la suite de la récente décision de Haas F1 Team de confirmer que je ne participerai pas au Grand Prix de Mexico ce week-end, je souhaite apporter officiellement des précisions concernant certains articles de presse et spéculations autour de cette situation", a écrit Esteban Ocon samedi soir.
"Hier soir, une divergence de points de vue a donné lieu à une discussion entre les parties concernées. Si je reconnais que cet échange a bien eu lieu, je rejette catégoriquement les informations ou accusations selon lesquelles une quelconque forme de violence physique aurait été utilisée pour régler un différend, quel qu'il soit."
"Je condamne fermement la violence sous toutes ses formes et suis convaincu que les désaccords doivent toujours être réglés avec professionnalisme, respect et compréhension mutuelle."
"Je demande respectueusement que toute spéculation soit évitée pendant que cette affaire est en cours de résolution. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu."
À ce stade, la présence d'Esteban Ocon à Interlagos, puis lors des derniers Grands Prix de la saison, paraît évidemment incertaine. Le pilote français est par ailleurs sans volant pour la saison 2027. D'après les informations de Motorsport.com, il serait toutefois en passe de trouver un poste de réserviste chez Aston Martin.
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