Officiel - Alfa Romeo conserve Giovinazzi pour 2020

Comme nous vous l'indiquions plus tôt dans la journée, Antonio Giovinazzi sera toujours titulaire chez Alfa Romeo la saison prochaine. Présent cette saison aux côtés de Kimi Räikkönen, le pilote italien garde sa place pour la saison 2020, après avoir redressé la barre durant la deuxième partie de saison sur le plan de ses performances.

Après avoir disputé deux Grands Prix au pied levé en 2017, lorsqu'il avait remplacé Pascal Wehrlein chez Sauber, Giovinazzi a fait ses débuts comme titulaire pour une saison complète en 2019. Soutenu par Ferrari, il bénéficie des liens étroits tissés entre la Scuderia et l'écurie d'Hinwil, dirigée par Frédéric Vasseur. Le constructeur italien a le choix prioritaire pour l'un des deux baquets et maintient sa confiance dans son pilote de 25 ans afin qu'il confirme ses progrès lors d'une seconde campagne complète.

Lire aussi : McLaren et Petrobras officialisent leur divorce

"Antonio s'est vraiment bien débrouillé cette année et je suis extrêmement heureux de pouvoir confirmer qu'il va rester chez Alfa Romeo Racing pour 2020", annonce ce lundi Frédéric Vasseur. "La manière dont il s'est intégré dans l'équipe et a constamment progressé au cours de sa première saison complète est très prometteuse, et nous sommes impatients de libérer son plein potentiel alors que nous poursuivons cette aventure ensemble. Antonio s'est révélé comme un pilote très rapide, même aux côtés d'une référence aussi élevée que Kimi, et nous nous attendons à ce qu'il poursuive sa progression encore davantage à mesure qu'il prend de l'expérience. Son retour technique, son éthique de travail et son approche positive nous aideront à continuer à tirer l'équipe vers le haut."

La confirmation de Giovinazzi met fin à la rumeur qui évoquait un intérêt d'Alfa Romeo pour Nico Hülkenberg, qui ne dispose donc plus d'aucune opportunité d'être en Formule 1 la saison prochaine. L'heureux élu est quant à lui déterminé à faire mieux l'an prochain, alors qu'il a inscrit jusqu'à présent quatre points cette saison, grâce à trois entrées dans le top 10 et pour meilleur résultat une neuvième place décrochée à Monza.

"Je suis très content de rester avec l'équipe pour 2020", se réjouit-il. "Je suis reconnaissant du soutien incroyable que j'ai reçu lors de ma première saison complète en Formule 1 : toute l'équipe est restée à mes côtés depuis mon arrivée et je suis vraiment impatient de continuer l'aventure avec eux. Nous avons beaucoup appris cette année et j'ai bon espoir que nous puissions faire un grand pas en avant la saison prochaine. Je ne serai plus un rookie, donc je n'aurai plus d'excuses : je veux être compétitif dès le début du championnat et récompenser l'équipe de la confiance qu'elle place en moi."