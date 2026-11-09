Formule 1
Mark Webber n'est plus le manager d'Oscar Piastri
Le partenariat de management entre les deux Australiens a pris fin d'un commun accord.
Benjamin Vinel
Publié: 9 nov. 2026, 08:41
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Photo de : Steven Tee / Motorsport Images
Oscar Piastri et Mark Webber ont annoncé avoir décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration.
Mark Webber et son épouse Ann, qui avait elle-même géré la carrière de l'ancien pilote, étaient devenus les managers de Piastri en 2019. Cette année-là, le jeune Australien avait devancé de justesse Victor Martins pour remporter le titre de Formule Renault Eurocup et décrocher une place au sein du programme junior de Renault F1.
La progression de Piastri a ensuite été fulgurante. Il a remporté le titre de Formule 3 l'année suivante, là encore de justesse, aux dépens de Théo Pourchaire et Logan Sargeant. En 2021, il a été sacré en Formule 2 dès sa première saison, cette fois avec une concurrence limitée.
Sous le management de Webber, Piastri a également pris une décision déterminante pour sa carrière en quittant le giron Alpine afin de signer un contrat de titulaire chez McLaren pour la saison 2023 de Formule 1. Un choix qui lui a permis de se battre pour le titre mondial en 2025. En 88 départs en Grand Prix jusqu'à présent, l'Australien compte six pole positions et neuf victoires.
"Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle déterminant dans les premières années de la carrière d'Oscar et de l'avoir mené en F1, où il a pu se battre aux avant-postes aussi rapidement", a déclaré Webber.
"Après avoir réduit notre présence sur les circuits cette saison, nous avons collectivement estimé que le moment était venu de mettre un terme à notre accord de management. Cela permettra à Oscar de poursuivre sur sa lancée avec une nouvelle structure de management, tandis que nous pourrons nous consacrer à de nouveaux projets. Nous lui souhaitons le meilleur pour une longue et brillante carrière."
Mark Webber, Oscar Piastri et Ann Webber
Photo de: Uncredited
Piastri a ajouté : "Je tiens à remercier Mark et Ann pour leur soutien et leurs conseils au fil des années. Leur accompagnement a été inestimable, notamment pour gérer les premières étapes de ma carrière en F1. Je leur souhaite le meilleur pour la suite."
Webber avait pris du recul dès le début de la saison 2026 et n'accompagnait plus Piastri sur les circuits. Le pilote McLaren était désormais épaulé par deux nouvelles personnes : Pedro Matos, son ingénieur de course chez Prema en Formule 2, et Emma Murray, sa préparatrice mentale.
"Il n'y a rien eu de particulier, nous avons simplement décidé de faire évoluer un peu les choses", expliquait Piastri en février dernier. "Mark reste très impliqué et j'ai beaucoup échangé avec lui ces dernières semaines. Il sera simplement moins présent sur les circuits. C'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a eu aucun événement particulier à l'origine de cette décision."
Invité du podcast High Performance en mai dernier, l'Australien de 25 ans avait également déclaré : "Nos relations sont bonnes. Mark est très minutieux. Lorsque j'ai débuté en F1, il soulevait des questions et avançait des idées auxquelles je n'avais même pas pensé. Je l'entendais et je me disais : 'Comment diable a-t-il pu penser à ça ?' Ou encore : 'Comment vais-je pouvoir un jour penser à ce genre de choses ?'"
Mark Webber
Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
"Je pense qu'avec l'expérience, on apprend tous les jours. Mais alors que j'entame ma quatrième saison, j'ai désormais les réponses à bon nombre de ces questions que je n'aurais pas eues lors de mes deux premières années, ou je sais quelles questions continuer à poser. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience."
"Il est donc naturel que Mark ait de moins en moins de choses à faire sur le plan sportif à mesure que je gagne en expérience. Mais surtout lors de mes premières années, certaines leçons devaient être apprises à la dure, et il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir. Je suis toutefois certain que j'aurais pu être confronté à bien d'autres situations difficiles et frustrantes dont l'expérience et les conseils de Mark m'ont probablement épargné."
"Il y aura sans doute toujours des situations qui se seront déroulées sans accroc, ou des problèmes potentiels qui n'auront finalement jamais posé problème, et dont je ne saurai jamais rien parce que Mark les aura gérés pour moi. C'est probablement ainsi que les choses ont évolué ces dernières années."
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