Les pilotes vont (encore) dénoncer les grues en piste auprès de la FIA

Huit ans après l'accident mortel de Jules Bianchi, qui avait percuté une dépanneuse sous drapeau jaune après avoir perdu le contrôle de sa monoplace sous la pluie de Suzuka, un véhicule d'intervention a de nouveau été aperçu en piste lors du Grand Prix du Japon. Au deuxième tour de course, alors que l'épreuve était neutralisée par la voiture de sécurité, la monoplace accidentée de Carlos Sainz a été évacuée dans des conditions de visibilité particulièrement médiocres. Pierre Gasly s'est notamment fait une belle frayeur sous drapeau rouge, alors que sa vitesse dépassait les 200 km/h.

Les pilotes de F1 semblent avoir été unanimement scandalisés par la présence de cette dépanneuse, notamment les dirigeants de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), George Russell et Sebastian Vettel, et le sujet va à nouveau être abordé.

"Je crois que nous en avons un peu parlé lors du briefing des pilotes cette semaine", a indiqué Russell à Motorsport.com. "Parce qu'il y avait un tracteur sur la piste à Singapour sous Safety Car suite à l'accident de Tsunoda, et c'était au moment où les pilotes passaient en slicks. Nous avons exprimé l'opinion selon laquelle nous ne voulions plus jamais voir ça. C'était la semaine dernière. [Que cela se produise] une semaine plus tard, compte tenu des circonstances et de l'historique ici, c'est très décevant."

"Nous allons évidemment parler à la FIA. Pour nous, c'est très simple : pas de tracteurs en piste. Et s'il faut un tracteur en piste, alors drapeau rouge." Russell n'a pas traîné, ayant même tenté de téléphoner au président de la FIA Mohammed Ben Sulayem pendant l'interruption au drapeau rouge.

George Russell (Mercedes)

Quant à savoir s'il serait acceptable de voir une dépanneuse en piste lorsque celle-ci est sèche : "Je ne sais pas. Clairement pas sous la pluie. Là, c'est clair à 100%. Mais je ne vois aucune raison d'avoir un tracteur en piste à quelque moment que ce soit. Et s'il y en a un, peut-être qu'il faut une vitesse maximale. Mais à mon avis, ça ne vaut pas le risque. Comme nous l'avons déjà dit, ces voitures sont parfois plus dures à maîtriser sous Safety Car que quand nous allons vite. Nous parlons de sécurité, d'aller lentement pour la sécurité. En fait, c'est plutôt contre-intuitif."

Sebastian Vettel a confirmé : "Ce n'est simplement pas acceptable. Nous en avons parlé lors du briefing des pilotes, la voiture de service ne devrait jamais être sur la piste quand nous y sommes dans ces conditions. Pas même quand il y a une voiture de sécurité. Et je pense que nous devons comprendre qu'aujourd'hui fait partie de ces étranges journées où les choses auraient pu mal tourner. Alors quelqu'un risque d'en payer le prix : un commissaire, qui est bénévole et qui vient aider et faire du beau travail, ou un pilote. Même les blessures les plus légères sont inutiles. Nous avons vécu une scène très traumatisante il y a huit ans, et elle était bien trop proche de se réitérer aujourd'hui."

D'autres pilotes ont adopté un point de vue similaire. "Après 2014, nous nous sommes mis d'accord pour que ça ne se reproduise jamais, et c'est arrivé aujourd'hui, alors nous devons travailler ensemble pour que ce soit la toute, toute dernière fois", a déclaré Fernando Alonso avec fermeté, souhaitant toutefois avoir davantage d'informations sur les circonstances avant de faire davantage de commentaires. "Que quelqu'un ait cru correct non seulement de prendre le risque d'aller en piste mais aussi de nous mettre, nous pilotes, en danger, est inacceptable", a renchéri Lando Norris. "Je suis sûr que ça va être sujet à débat lors du prochain briefing des pilotes, mais ça ne devrait certainement pas se produire. Et je pense que nous avons de la chance que rien de plus grave ne soit arrivé à quiconque aujourd'hui", a conclu Valtteri Bottas.

Rappelons que la FIA a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la présence prématurée de cette dépanneuse en piste.

