Pérez ou Albon ? Red Bull promet une décision "avant Noël"

L'identité du pilote qui sera l'équipier de Max Verstappen en 2021 chez Red Bull Racing reste aujourd'hui un mystère. En coulisses comme en public, les tergiversations sur les différentes candidatures ont brouillé les pistes, si bien qu'à ce jour, il est difficile de savoir qui de son actuel occupant, Alex Albon, ou du challenger, Sergio Pérez, est le mieux placé.

Le Thaïlandais a fait son possible lors de l'ultime épreuve de la saison pour plaider sa cause, lui qui a connu une saison très difficile et loin du rythme affiché par le Néerlandais. Parti cinquième sur la grille, Albon s'est finalement classé quatrième, terminant la course deux secondes derrière Lewis Hamilton et à une vingtaine de secondes de Verstappen, qui s'est imposé.

"C'était une de ses meilleures courses", a déclaré Helmut Marko à Motorsport.com avant d'ajouter : "Nous allons quand même y réfléchir et prendre notre décision, avant Noël. Nous devons passer en revue toutes les données. Il y a tellement de choses que nous devons examiner."

Le directeur de l'écurie autrichienne, Christian Horner, a confirmé le timing de ce choix. "Nous avons toujours dit que nous attendrions la fin de l'année, puis que nous prendrions notre décision à la fin de la saison. Alex a donc probablement connu son meilleur week-end de course en fait ce week-end, ce qui est encourageant pour lui, mais nous avons maintenant une image complète de la saison."

"Et nous prendrons cette décision dans les prochains jours. Il est évident que nous avons maintenant une énorme quantité de données. Nous avons toutes les connaissances sur les différents circuits sur lesquels nous avons couru, et nous allons évidemment nous réunir pour en tirer les bonnes conclusions."

Concernant plus spécifiquement Abu Dhabi, Horner estimait avoir vu ce qu'il attendait de son pilote, à savoir rendre la vie des Mercedes plus compliquée. "C'est assurément ce que nous nous attendions à voir", a-t-il déclaré.

"Parce que [c'est] la seule façon de mettre Mercedes sous pression, s'ils avaient par exemple divisé leur stratégie, nous aurions pu être très exposés. Et bien sûr, à la fin de la course, Alex a pu se rapprocher d'eux. Il a évidemment perdu un peu de terrain au début du relais après la voiture de sécurité, une fois sa stratégie modifiée pour aller jusqu'à la fin de la course. Mais je pense qu'Alex a fait une bonne course, et qu'il a vécu un week-end solide."

