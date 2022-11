Pérez charge Verstappen : "S'il a deux titres, c'est grâce à moi"

Charger le lecteur audio

Si le titre mondial des pilotes est joué depuis belle lurette en faveur de Max Verstappen, il reste certains enjeux au championnat. À commencer par le titre honorifique de vice-champion qui se joue entre Sergio Pérez et Charles Leclerc.

Au Grand Prix de São Paulo, le Mexicain était parti pour prendre une option sur cette deuxième place du classement général, puisqu'il a longtemps joué le podium tandis que son adversaire a été expédié dans le mur par Lando Norris en début de course. Cependant, l'intervention de la voiture de sécurité en fin d'épreuve a changé la donne : Leclerc s'est propulsé de la septième à la quatrième place, Pérez a chuté de la quatrième à la septième, juste derrière son coéquipier lui aussi accidenté auparavant dans un accrochage avec Lewis Hamilton.

Afin d'aider Pérez à finir deuxième du championnat, Red Bull a demandé à Verstappen de laisser passer son coéquipier pour la sixième place de la course. Le Néerlandais n'a pas obtempéré. "Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ne me reposez pas cette question, OK ? C'est bien clair ? J'ai donné mes raisons et je les maintiens", a-t-il rétorqué à son ingénieur de course avec fermeté.

Pérez, lui, se sentait trahi, lançant à la radio : "Cela montre qui il est vraiment." Quelques instants plus tard, il a rappelé sa contribution aux succès de son partenaire, notamment au Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, où il avait farouchement résisté à Lewis Hamilton. "S'il a deux titres, c'est grâce à moi", a-t-il ainsi affirmé de manière un poil hyperbolique auprès des médias hispanophones.

Max Verstappen devant Sergio Pérez à Interlagos

Forcément, il a fallu désamorcer la crise chez Red Bull, et les deux pilotes se sont entretenus avec les dirigeants de l'écurie avant de retourner s'exprimer face à la presse. "J'ai mes raisons", a assumé Verstappen. "Nous venons d'en discuter, et je pense qu'il était mieux que nous en parlions ensemble, nous avons avancé. Bien sûr, s'il a besoin des points à Abu Dhabi car ils sont à égalité, ce n'est pas la fin du monde ; tout dépend de qui finit devant, de toute façon. S'il a besoin d'aide, je serai là. Mais c'est bien que nous en ayons parlé maintenant et ayons clarifié toutes les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait."

Quelles raisons ? Verstappen n'en parle pas, Pérez non plus. "Peut-être que vous devriez lui poser la question", a supposé l'intéressé sur Sky Sports F1. "Je n'ai rien à dire. Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'est un peu décevant, franchement."

Christian Horner et Helmut Marko n'en ont pas dit davantage. "Max fera tout ce qui est en son pouvoir à Abu Dhabi afin que Checo obtienne la deuxième place au championnat", a indiqué l'Autrichien lorsque Sky Allemagne lui a demandé pourquoi Verstappen avait refusé de laisser passer son coéquipier. "Ça, c'est décidé et c'est réglé. Nous allons à Abu Dhabi sur ce principe."

"Nous avons discuté de ce qui s'est passé. Tout a été clarifié en interne. Nous travaillons en équipe, et nous partons du principe qu'à Abu Dhabi, Max fera tout son possible pour donner cette deuxième place à Sergio. C'est tout ce que je peux dire."