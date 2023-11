Pérez et son "incroyable" malchance : "J'aurais dû être en 1re ligne"

Alors qu'il enchaîne les contre-performances ces derniers temps, Sergio Pérez a de surcroît manqué de réussite lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo. Le Mexicain restait sur dix séances qualificatives consécutives hors des deux premières lignes de la grille, shootout compris, et en a ajouté une onzième à sa série.

Devancé par son coéquipier Max Verstappen de deux dixièmes en Q1 puis de six centièmes en Q2, Pérez n'a pas pu défendre ses chances en Q3, puisqu'il a trouvé sur son chemin un drapeau jaune provoqué par la McLaren en perdition d'Oscar Piastri. Il a ainsi été contraint de ralentir et s'est classé neuvième, n'ayant pu retenter sa chance à cause de l'arrivée de la pluie.

"On a juste eu une malchance incroyable aujourd'hui", se désole le pilote Red Bull. "J'aurais dû être en première ligne. Mon tour était très proche de celui de Max jusqu'au dernier virage, où je suis tombé sur Piastri, alors j'ai dû lever le pied. Du coup, je suis nulle part. C'est vraiment dommage, car je pense qu'on pouvait faire bien mieux aujourd'hui." Le rythme plus ou moins encourageant affiché jusqu'ici lui donne toutefois du baume au cœur : "Je pense qu'il y a de bons points et de bonnes opportunités à saisir à partir de là."

C'est dans le tout dernier virage qu'Oscar Piastri a tiré tout droit dans l'herbe, et le rookie australien ne cache pas avoir été surpris par cette déconvenue. "J'ai juste perdu beaucoup d'adhérence. Je ne sais pas s'il pleuvait déjà ou quoi, mais j'avais déjà de grandes difficultés sur ce tour", confie-t-il. "J'y suis allé comme dans le tour précédent et je suis sorti direct. C'est dommage, le rythme de la voiture avait l'air bon. On réessaiera demain."

"Ça se passait bien ; c'est une piste difficile pour faire le tour parfait. Mais ça a été une bonne journée en matière de rythme. Simplement, cette météo nous a mis des bâtons dans les roues, et il faut analyser ce qui n'allait pas en Q3", conclut le pilote McLaren, qui sera donc dixième sur la grille de départ ce dimanche.