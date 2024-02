Pérez : "Je m'attends à être à mon meilleur niveau cette année"

Sergio Pérez le sait, il est à l'aube de la saison de tous les dangers chez Red Bull Racing. Malgré sa deuxième place au championnat en 2023, le pilote mexicain a subi la loi de Max Verstappen de manière parfois démesurée, au point de reléguer très loin déjà dans certains esprits ses deux victoires acquises au volant de la RB19 au début du précédent exercice.

En fin de contrat avec l'écurie de Milton Keynes, il voit son avenir largement menacé et les scénarios pour lui succéder ne manquent pas sur un marché des transferts en ébullition depuis l'annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari.

Dans ce contexte, le pilote de 34 ans aux six victoires en Grand Prix met toute son énergie à bien débuter la prochaine campagne. Un objectif qui passe par la nécessité d'être davantage à son aise au volant d'une monoplace qui succède à celle qui lui a donné du fil à retordre au gré de son développement et de l'avancement de la saison dernière.

"On a rencontré des problèmes lors du développement de la voiture", rappelle-t-il. "Et la manière dont on a essayé de résoudre ces problèmes a eu pour effet de réduire les performances de la voiture, sans nécessairement aller plus vite. Rendre la voiture plus confortable ne fait pas forcément aller plus vite. Le Qatar et le Japon ont été le point plus bas de la saison, et c'est là que l'on a compris beaucoup de choses."

C'est ma quatrième année chez Red Bull et je m'attends à être à mon meilleur niveau.

Sergio Pérez a en effet beaucoup souligné le travail fourni au simulateur à l'automne dernier pour définir une nouvelle approche. C'est dans cette continuité qu'il cherche désormais à s'inscrire au moment de prendre en main la nouvelle RB20 lors des essais hivernaux à Bahreïn.

"Avec l'expérience de l'année dernière, il est très important que l'on apprenne ce qui n'a pas marché, que l'on apprenne de nos erreurs", insiste-t-il. "Je pense que l'on a compris beaucoup de choses. C'est ma quatrième année chez Red Bull et je m'attends à être à mon meilleur niveau cette année. On a travaillé pour comprendre les courses difficiles, les directions que l'on prenait avec la voiture, la manière dont on compensait trop certaines choses sans forcément rendre la voiture meilleure. Je pense que l'on a réussi à apprendre tout ça."

Le premier ressenti de Sergio Pérez avec la RB20 dans le simulateur est celui d'une monoplace qui réagit mieux à basse vitesse, là où sa devancière péchait parfois. Il se garde toutefois de tirer tout conclusion hâtive avant le véritable roulage, tout en gardant en tête sa volonté de "maximiser toutes les occasions d'avoir une base solide dès le début".