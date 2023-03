Pérez : "Le Safety Car a encore essayé de nous priver de la victoire"

Charger le lecteur audio

C'était il y a un an : alors qu'il avait signé la pole position la veille et comptait une petite avance sur Charles Leclerc dans les premiers tours du Grand Prix d'Arabie saoudite, Sergio Pérez a vu une potentielle victoire lui échapper en raison de la sortie du Safety Car après son arrêt au stand, ce qui l'avait relégué en quatrième position à l'arrivée. De nouveau en pole sur le circuit de Djeddah ce week-end, le pilote Red Bull a pu conjurer le mauvais sort en dépit d'un scénario similaire en course.

En effet, le Safety Car a de nouveau fait une apparition en début d'épreuve, après l'abandon de Lance Stroll, réduisant à néant l'avance du leader sur ses rivaux. Pérez n'a toutefois perdu aucune position dans ce regroupement et a pu creuser un écart suffisamment grand à la relance pour maintenir son coéquipier Max Verstappen à bonne distance une fois le Néerlandais revenu aux avant-postes.

"Ça a été plus difficile que prévu", a soufflé Pérez en sortant de sa monoplace. "Nous avons vraiment fait le job dans le premier relais, mais ce Safety Car a encore essayé de nous priver de la victoire à Djeddah. Mais pas cette fois. J'étais dans le match pour la victoire l'année dernière, je l'ai enfin obtenue."

Le week-end de Pérez, et de Red Bull en général, ne s'est pas déroulé sans heurts. Le pilote mexicain a dû composer avec un problème technique en essais libres tandis que Verstappen a été recalé en Q2 après la casse de sa transmission. Voir les deux RB19 aux deux premières places sous le drapeau à damier est donc hautement satisfaisant dans le camp autrichien.

"L'équipe a fait un travail fantastique", s'est réjoui Pérez. "Ils ont travaillé très dur pendant le week-end, nous avons eu beaucoup de problèmes mécaniques et ces gars-là ont été au top, donc je suis vraiment heureux pour eux et il est temps de célébrer."

Seul point noir dans la course de Pérez : le départ. À l'extinction des feux, Fernando Alonso, en première ligne, a pris le meilleur sur le Mexicain et a résisté pendant les quatre premiers tours. "Il y a du pain sur la planche", a indiqué Pérez au sujet de l'exercice du départ. "Nous avons légèrement changé la procédure de notre côté, je pense donc que nous avons du travail à faire pour prendre de meilleurs départs à l'avenir."

Pérez quitte Djeddah et va faire cap sur Melbourne avec un seul point de retard sur Verstappen, leader du classement général. Totalisant déjà 43 unités et une victoire, Pérez réalise tout simplement le meilleur début de saison de sa carrière ! "Nous allons continuer à tout donner, le plus important est que nous avions la voiture la plus rapide aujourd'hui. J'en suis donc très heureux", s'est-il contenté de commenter.