Pérez : "Je sais que j’ai eu une très mauvaise saison"

Véritable héros national, Sergio Pérez est attendu par tout un peuple ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Mexico. Il y a un an, l'enthousiasme de ses supporters avait cependant été douché dès le premier virage, où le pilote Red Bull décollait lors d'un contact avec la Ferrari de Charles Leclerc, avant d'abandonner dès le premier tour.

Et, cette année, Pérez a d'autant plus une revanche à prendre ce week-end sur son Grand Prix à domicile qu'il vit une saison particulièrement compliquée. S'il a débuté sa campagne avec quatre podiums en cinq courses, le pilote Red Bull a vu ses performances chuter drastiquement à partir du mois de mai, peinant visiblement à surmonter des problèmes de tenue de route apparus sur la RB20.

Depuis le Grand Prix de Chine, Sergio Pérez n'a plus connu les joies du podium, et s'est même montré coupable de plusieurs erreurs préjudiciables, notamment en qualifications, qui ont empêché Red Bull de compter sur une deuxième voiture performante dans sa lutte avec McLaren au championnat constructeurs, et de perdre sa première place au classement derrière l'écurie britannique.

Conscient de n'avoir pas répondu aux attentes de ses employeurs cette saison, Sergio Pérez espère profiter de sa course à domicile, et des nouvelles évolutions récemment introduites par Red Bull, pour retrouver le podium pour la première fois depuis le mois d'avril et de conforter sa position au sein de son équipe.

Sergio Pérez admet que sa saison n'a pas été à la hauteur des attentes. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Je sais que j'ai eu une saison désastreuse", a-t-il déclaré. "Elle a très bien commencé, mais elle a été très, très difficile. Si j'obtenais un bon résultat, ma saison pourrait changer du tout au tout en termes de sentiment personnel, alors je suis prêt à tout pour y arriver."

Sergio Pérez a tout de même connu un regain de forme en Azerbaïdjan, l'un de ses circuits favoris, où un podium était en vue avant un accrochage dans les derniers tours avec la Ferrari de Carlos Sainz. Mais ses contre-performances répétées depuis la fin du printemps ont contraint Red Bull à ne compter que sur les résultats de Max Verstappen au championnat.

Distancée par McLaren, l'écurie dirigée par Christian Horner est désormais sous la menace de Ferrari, qui a signé un doublé au Texas le week-end dernier, où le Mexicain, septième, a sous-entendu que sa monoplace était moins performante que celle de son équipier Verstappen.

"Je pense que les chiffres et les faits resteront internes aux ingénieurs, nous savons quel était le delta [de performance entre les deux voitures] ", a-t-il poursuivi. "Le fait que Ferrari soit performant ne change rien. Je pense que nous voulons gagner le titre constructeurs, finir deuxième ou troisième ne change rien. Nous voulons vraiment gagner [le championnat]. Pour cela, nous devons avoir les deux voitures avec les meilleures performances possibles et le meilleur package possible."

S'il avait assuré une prolongation de contrat de deux ans en début de saison, la situation du natif de Guadalajara s'est même retrouvée menacée avant la pause estivale et, si la structure de Milton Keynes a finalement conservé sa confiance envers le pilote mexicain pour le restant de la saison, la position de ce dernier au sein de l'écurie première de Red Bull demeure fragile. Liam Lawson, qui a pris la place de Daniel Ricciardo chez VCARB à Austin, constitue même une menace sérieuse pour le second volant Red Bull,en 2025, le Néo-Zélandais ayant fait forte impression au Texas en se classant neuvième après s'être élancé du 19e rang suite à une pénalité.

"Je pense que c'est la Formule 1. Parfois, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et vous devez juste vous assurer de garder la tête baissée, vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler et le reste est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous préoccuper", estime Pérez. "Je pense que je suis dans le même bateau que l'équipe. Nous avons trouvé un gros problème à Monza, et après Monza, nous allons dans la bonne direction."

Pérez espère décrocher un podium au Mexique, comme il l'avait fait en 2021. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De fait, Pérez semblait en route vers le podium sur l'un de ses circuits fétiches, en Azerbaïdjan, avant un accrochage dans les derniers tours avec la Ferrari de Carlos Sainz. Quoi qu'il en soit, Pérez veut profiter du soutien de ses fans au Mexique pour retrouver le top 3, et donner une nouvelle tournure à sa campagne 2024. D'autant qu'il a encore en tête le souvenir de son podium signé ici-même en 2021, un moment rempli d'émotion, où son jeune fils l'avait rejoint lors du protocole d'après-course.

"Je pense que ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire, car j'ai vu mon fils me regarder sur le podium", conclut le pilote Red Bull. "J'espère qu'il s'en souviendra toujours. Je pense que ces moments sont ceux qui comptent le plus pour moi. Et j'espère que je pourrai répéter cela ce week-end."

Avec Filip Cleeren