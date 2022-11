Pérez : "Max a fait un excellent travail pour moi"

Charger le lecteur audio

Moins d'une semaine après le Grand Prix de São Paulo et les échanges tendus dans le clan Red Bull Racing entre Sergio Pérez et Max Verstappen, la dynamique entre les deux équipiers est l'un des principaux points d'intérêt de cette ultime manche de la saison aux enjeux désormais bien limités.

Sur le plan sportif, Red Bull enregistre à Yas Marina une performance inédite dans une saison pourtant globalement dominée, à savoir son tout premier doublé en qualifications, qui se transformera demain en la première ligne monopolisée par l'écurie – là aussi sans précédent en cette campagne 2022.

Auteur du second temps, à plus de deux dixièmes de son double Champion du monde de coéquipier, Pérez partira cependant devant son rival pour le titre honorifique de vice-Champion du monde, Charles Leclerc, dont la Ferrari a échoué à 0"040 du Mexicain.

Et comme pour insister pour dire que tout a été remis à plat, le pilote au numéro 11 a particulièrement insisté, dans son interview d'après séance, sur la performance collective et le jeu d'équipe : "C'est un bon début. Je pense que nous n'avons pas fait ce dernier step en Q3, surtout lors du premier run de Q3 qui n'était pas très bon. Donc nous étions un peu en retrait. Mais c'est bien. C'est bien de verrouiller la première ligne pour demain. Max a fait un excellent travail pour moi, nous avons vraiment travaillé dur en équipe sur ce dernier run. Donc oui, je suis impatient d'être à demain, c'est le jour qui compte vraiment."

Il s'attend en tout cas à une épreuve disputée, en dépit de la nette supériorité montrée ce samedi par les RB18 dans des conditions similaires à la course : "Je pense que ça va être une course très intéressante étant donné la compétitivité de Ferrari, de Mercedes et de Max. Ce sera une course intéressante demain."

