Horner heureux de la performance "mature" de Ricciardo

Daniel Ricciardo a fait l'objet d'une attention médiatique particulière alors que le haut commandement de Red Bull n'aura pas attendu la trêve estivale pour remplacer au pied levé Nyck de Vries chez AlphaTauri. Une décision devant permettre à l'Australien d'être réévalué dans un environnement contrôlé, et qui a la triple conséquence de venir secouer son équipier Yuki Tsunoda, Sergio Pérez chez Red Bull, et l'ensemble de l'équipe AlphaTauri, actuellement dernière du championnat.

Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull, a salué la performance "très solide et mature" de Daniel Ricciardo lors de sa première séance de qualifications en F1 avec AlphaTauri, samedi en Hongrie. Pour son retour sur un circuit qu'il affectionne et où il s'est régulièrement illustré, l'Australien a devancé Tsunoda, 17e et incapable de faire passer sa machine en Q2. Il devance également l'Aston Martin de Lance Stroll et l'Alpine de Pierre Gasly sur la grille de départ.

"Il a fait un excellent travail. Il a fait du bon travail en rejoignant l'équipe qui occupe actuellement la 10e place du championnat", a estimé Horner au micro de Sky Sports F1 après les qualifications.

"En arrivant dans un environnement très étranger [après] sept mois d'absence, j'ai trouvé qu'il avait réalisé une performance très solide et mature, aujourd'hui. Je pense que l'équipe va vraiment bénéficier de son expérience et de ses connaissances. On voit qu'il prend du plaisir, ce qui est la chose la plus importante, car si Daniel prend du plaisir à piloter, vous obtiendrez plus de lui".

À l'aise chez AlphaTauri

Ricciardo s'est bien entendu réjoui de sa performance, mais surtout du chemin ayant permis d'arriver à celle-ci. "Continuons à construire", a-t-il annoncé à son équipe à la radio dans le tour de décélération.

Amené à noter sa performance du jour sur 10, l'Australien a plaisanté, faisant référence à son chrono : "34,769 ! C'est plutôt élevé ! Je dirais que le résultat joue, mais ce n'est certainement pas tout. Je pense qu'il était très important pour moi de revenir et de me sentir à l'aise le plus rapidement possible, mais aussi de retrouver ce plaisir ; je pense que je l'ai ressenti la semaine dernière lors du test [Pirelli, avec Red Bull, NDLR]. J'ai ressenti cela la semaine dernière lors des tests. C'était un peu un soulagement et je me suis senti de nouveau à l'aise."

Un confort que Ricciardo recherchait en revenant chez AlphaTauri. "J'ai été prévenu assez rapidement, mais j'ai senti que c'était à nouveau cool. En montant dans la voiture lors des qualifications, j'étais assez détendu, mais savoir que vous allez pousser la voiture à la limite avec peu de carburant, en simplifiant les choses, c'est vraiment agréable."

Les derniers points d'AlphaTauri en Grand Prix remontent à la dixième place de Yuki Tsunoda en Azerbaïdjan, il y a sept GP. L'équipe pointe dernière au général, avec deux points, et évolue ainsi à sept unités d'Alfa Romeo, dont les deux monoplaces sont classées dans le top 10 des qualifications en Hongrie, et neuf de Haas et Williams, ex-aequo avec 11 points.