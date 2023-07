Hamilton enfin de retour en pole : "Comme si c'était la première fois"

Qui l'eût cru ? Dix ans après sa première victoire avec Mercedes, et surtout au lendemain de déclarations pessimistes sur le niveau affiché par sa W14, Lewis Hamilton s'est hissé en pole position du Grand Prix de Hongrie 2023 de F1. Le septuple Champion du monde, qui n'avait plus eu cet honneur depuis le GP d'Arabie saoudite 2021, a battu Max Verstappen pour 0"003 au tout dernier moment.

Une grande joie et un certain soulagement se lisaient dans la voix du Britannique au moment où il a appris la nouvelle par radio, après un an et demi de disette dans l'exercice où il est pourtant depuis longtemps le recordman.

"J'ai vécu une année et demie de folie", a-t-il déclaré au sortir du cockpit, acclamé par le public. "J'ai perdu ma voix à force de crier dans la voiture. C'est une sensation incroyable. Je suis très reconnaissant d'être [en pole] parce que l'équipe a travaillé très dur. Nous avons poussé si fort pendant tout ce temps pour enfin décrocher une pole. C'est comme si c'était la première fois."

"Et un grand, grand merci au public. Nous avons un public extraordinaire chaque année ici à Budapest. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous battions pour la pole position. Alors quand j'ai entamé ce dernier run, j'ai donné tout ce que j'avais. Je ne pouvais pas faire mieux."

"Aujourd'hui, nous perdions du temps dans les virages 4 et 11 par rapport aux autres, alors j'y ai simplement balancé la voiture en espérant que je resterais sur la piste", a-t-il par la suite ajouté. "Mais ça a été difficile [de retrouver le chemin de la pole]. Et ça va rester difficile à partir de maintenant. Mais je pense que cela montre que nous sommes sur la bonne voie. Et nous pouvons y arriver si nous continuons à faire les efforts."

Cette séance se déroulait sous un format particulier, avec l'obligation de disputer la Q1 en pneus durs, la Q2 en pneus mediums et la Q3 en tendres. "Il y a une grande différence au niveau de l'équilibre, mais tous les pneus se sont bien comportés. Et tout à la fin, le pneu tendre était extraordinaire."

"C'est intéressant de voir comment vous devez préparer les pneus. Et nous, finalement, je pense que nous sommes parvenus à avoir un équilibre relativement stable dans les virages – l'équilibre dans les virages est très difficile à trouver avec ce type de voitures. Chapeau donc à l'équipe. Nous avons fait du bon travail."

Interrogé sur la suite du week-end, il a ajouté : "Il faut que j'essaie de trouver le sommeil ce soir. Demain, je pense que nous allons étudier aussi dur que possible. Nous allons nous donner à fond en tant qu'équipe. Ça va être difficile de lutter contre ces deux gars. Vous savez, Lando [Norris, troisième à 0"085] a fait un travail formidable. C'est génial de voir McLaren à ce niveau et Max, il est toujours là, il fait toujours ce qu'il faut faire."