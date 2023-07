Gasly frustré : "On avait la meilleure voiture avec les pneus tendres"

Ocon 12e, Gasly 15e : les deux Alpine ont été éliminées lors de la séance de Q2, disputée obligatoirement par l’ensemble du plateau en pneus mediums, alors que le format test des qualifications était mis en place ce week-end, sur le Hungaroring.

Celui-ci impose aux pilotes de chausser exclusivement les pneus durs en Q1, les pneus mediums en Q2 et les pneus tendres en Q3 ; il limite à 11 le nombre d’allocations disponibles durant le week-end, contre 13 en temps normal.

Pour Pierre Gasly, convaincu du fait que sa voiture est immédiatement plus en difficulté lorsqu’elle doit être chaussée des mélanges les plus durs et particulièrement véloce en Hongrie sur le composé tendre, le potentiel de l'auto n'a pu être montré ce samedi après-midi, et la double élimination d’Alpine en Q2 est la conséquence directe de ce format.

Pierre, c'est évidemment une course difficile qui s’annonce : les deux voitures ont été éliminées dès la Q2. Avez-vous été surpris ?

Je pense que c'est très décevant dans l'ensemble. C'était nettement mieux avec le pneu tendre depuis hier et ce matin, nous semblions avoir beaucoup plus de mal avec le composé medium, ce qui n'a probablement pas aidé en Q2 avec la mise en température du train avant, un sous-virage dans le premier et le deuxième secteur… Mais à la fin, c'est le même format pour tout le monde. C'est juste que cela ne correspond pas à la vitesse de certaines autres voitures. Nous devons donc vraiment chercher la cause réelle, car nous nous attendions à être soit plus forts sur ce circuit par rapport à Silverstone et à d'autres circuits où nous sommes allés, et c'est probablement l'un des plus difficiles, donc non, ça n'a pas été une bonne qualification pour nous.

Vous étiez impatient d'obtenir des améliorations, car vos rivaux ont bien développé. Vous êtes-vous fait surprendre de ce côté-là ?

Je pense que globalement... Je ne pense pas que l'on puisse mettre en avant une ou deux choses, je pense que c'est un ensemble... Nous allons évidemment faire le point, mais il est clair que nous devons apporter des améliorations. Il y a quelques courses, nous nous battions avec McLaren... ou même avec les Alfa, et ce week-end, nous n'avons pas été en mesure de le faire. Alors oui, il va falloir faire le point !

Que pensez-vous du format ?

Si vous me demandez personnellement, selon nous, nous avions la meilleure voiture avec les pneus tendres tout le week-end, donc ça n'a pas été un avantage… Il est certain que d'autres voitures l'ont apprécié. Je pense donc que dans l'ensemble, il faut être rapide dans toutes les conditions. Ce week-end, nous avons eu plus de mal avec les pneus durs et mediums. Nous devons travailler pour la prochaine course à Monza.

Nous avions la meilleure voiture avec les pneus tendres tout le week-end Pierre Gasly, sorti en Q2

Il y a du trafic ici. Était-ce une mauvaise idée d'essayer un nouveau format ici en particulier ?

Nous allons étudier la situation et voir ce que nous pouvons faire de mieux pour la prochaine fois. La mise en température a été plus difficile que d'habitude.

Que pensez-vous qu'il sera possible de faire en course ?

Ce sera un peu différent de d'habitude parce que je pense que le niveau sera plus élevé et que la stratégie sera légèrement différente, donc... Je ne pense pas que ce soit fini jusqu'au drapeau à damier, je pense que nous devrons peut-être essayer quelque chose d'inhabituel en partant de la 15e place. Mais j'espère vraiment que nous pourrons trouver un moyen d'obtenir au moins un ou deux points…

Lire aussi : Laurent Rossi remplacé à la tête d'Alpine