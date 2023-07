Russell éliminé dès la Q1 : "On a bien merdé"

Tandis que Lewis Hamilton allait signer la pole position, George Russell a été éliminé dès la Q1 pour la première fois depuis qu'il a rejoint Mercedes, classé 18e des qualifications du Grand Prix de Hongrie. Le jeune Anglais n'a pas pu préparer son dernier tour lancé comme il l'entendait, puisqu'il a été doublé par Lando Norris, Valtteri Bottas (qui était dans un tour rapide) et Pierre Gasly dans les deux derniers virages alors qu'il ralentissait pour se laisser de la marge. Cependant, malgré le gentlemen's agreement des pilotes de Formule 1 consistant à ne pas se dépasser à ce moment-là, Russell ne se voile pas la face : la responsabilité finale incombe à Mercedes.

Pouvez-vous nous raconter ce cauchemar que vous avez vécu dans le trafic ?

Pendant toute la séance, j'ai été en piste au mauvais endroit au mauvais moment. Collectivement, nous avons pris beaucoup trop de risques. La voiture était si rapide ! Nous n'avions pas besoin de mettre du carburant pour un tour et de sortir juste à la fin dans tout le trafic.

J'essayais de respecter le gentlemen's agreement, je me suis fait dépasser par plusieurs voitures, notamment Pierre, qui m'a doublé dans le dernier virage. J'avais trois dixièmes de retard avant même de lancer mon tour, il était foutu. Je ne vais rejeter la faute sur aucun pilote, c'est chacun pour sa peau. Collectivement, nous aurions dû faire du bien meilleur travail.

Cela doit faire bizarre de se qualifier en pneus durs...

Sur tous les circuits, c'est sûrement celui-ci où c'est le plus simple. Le dur de cette année est le medium de l'an dernier, et il fait tellement chaud que le dur fonctionne bien. Ça aurait été une autre histoire à Imola par exemple, et je ne sais pas où est le prochain Grand Prix, mais je le répète, ce sera une autre histoire.

Que pensez-vous du nouveau format ?

Je pense que pour les qualifications, c'est bien, mais avec le manque de roulage en EL1 et en EL2, c'est pire pour les fans et il nous faut trouver une meilleure solution car les fans paient beaucoup d'argent pour venir nous regarder le vendredi, le samedi et le dimanche. Si nous ne faisons que 60% des tours habituels, ils en ont moins pour leur argent, alors il faut trouver une meilleure solution.

Le gentlemen's agreement est-il mort et enterré ?

Je ne crois pas qu'il ait jamais véritablement existé, à vrai dire, et en toute honnêteté, j'aurais sûrement fait pareil si j'avais été à leur place. Il faut se battre pour soi-même. Mais la piste est suffisamment grande, elle fait 4,5 km de long et nous utilisons un espace d'un kilomètre avec dix voitures, alors il faut juste se regarder dans la glace et admettre qu'on a bien merdé aujourd'hui.