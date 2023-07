Troisième à 0"085 de la pole, Norris s'offre le luxe d'être déçu !

Troisième sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie après avoir échoué à 0"085 du temps de la pole position, Lando Norris s'est autorisé à s'avouer déçu de sa performance du jour, conscient qu'il est du fait que l'obtention du meilleur chrono absolu était possible ce samedi après-midi sans "plusieurs erreurs".

Après le regain de forme spectaculaire de McLaren à Silverstone, l'on n'attendait pas forcément l'équipe anglaise au sommet au Hungaroring, sur un tracé dont les caractéristiques sinueuses requérant une excellente traction dans les virages à faible vitesse semblaient encore poser problème au nouveau package introduit sur le rapide circuit anglais.

Pourtant, c'est dès la matinée, en EL3, que Norris a affiché un rythme très impressionnant, se plaçant en cinquième position avec le composé pneumatique medium, à seulement 0'271 de la référence installée par Lewis Hamilton en mélange tendre.

Dans l'après-midi, le passage en Q3 acquis après les runs en pneus durs puis mediums, McLaren semblait en effet en capacité de se hisser en pole position avec un tour bien assemblé de bout en bout, ce que Norris admet volontiers ne pas avoir été en capacité de réaliser un moment opportun.

"Je suis déçu, je suppose, car si vous êtes à moins d'un dixième de la pole, vous avez l'impression que vous pourriez être en pole si vous faisiez [bien] le tour complet. En tant que pilote, je ne suis pas le plus heureux, j'ai fait trop d'erreurs", a-t-il ainsi tout d'abord lâché au micro officiel de la F1 dans le Parc Fermé.

Une belle occasion de poursuivre la relance de McLaren

Conscient toutefois du fait que McLaren est bel et bien là, avec une quatrième position sur la grille signée par son équipier Oscar Piastri, Norris dispose d'une belle occasion de faire monter son compteur personnel de points et de se battre pour une place du podium en course, dimanche, sur un tracé où les dépassements sont réputés difficiles. Ce qui compte reste la performance du dimanche, même sur une piste où le trafic a une importance telle que sur le Hungaroring.

"Il y a toujours un risque à pousser plus ; je ne sais pas quelle est la différence entre moi et la pole, mais si c'est un dixième, j'avais clairement un dixième en moi... Mais la P3 est bonne, c'est une bonne position pour demain et cela reste une bonne journée", poursuit celui qui a en réalité franchi la ligne à moins d'un dixième de Hamilton.

"Je suis excité ; le rythme de course de vendredi et aujourd'hui était bon, aussi bon qu'à Silverstone. C'est juste qu'il s'agit d‘un circuit où il est difficile de dépasser et c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu plus frustré que je ne le serais [normalement], mais je suis là avec les bons gars et nous avons les deux voitures là-haut, donc espérons que nous rapporterons de bons points demain."