Photos - Le nouveau casque de Fernando Alonso

Alors qu'Alpine s'est cette saison allié à BWT, entreprise autrichienne spécialisée dans le traitement de l'eau, qui est devenue son sponsor titre, la livrée en a largement été influencée avec l'arrivée remarquée du rose, qui s'est mêlé au bleu de la firme de prestige française. L'A522 sera même habillée d'une robe quasiment entièrement rose lors des deux premiers Grands Prix de la saison, à Bahreïn et en Arabie saoudite, pour célébrer ce partenariat.

Restait à savoir ce que serait le traitement des casques des pilotes, puisqu'en général un partenariat fort avec BWT implique une présence quasi obligatoire du rose sur le heaume des participants. Et cela se vérifie avec celui de Fernando Alonso. La protection reprend, dans les lignes, un design simple proche de celui de ses premières années, mais en étant parée de bleu et de plusieurs nuances de rose, ainsi que de blanc. Le double Champion du monde doit donc délaisser, notamment, les couleurs jaune et rouge du drapeau espagnol.

Depuis l'arrivée de BWT en Formule 1 en tant que sponsor majeur en 2017, les pilotes Force India puis Racing Point ont dû, entre 2017 et 2020, quand la marque était sponsor titre des constructeurs, porter des casques où le rose remplaçait leurs couleurs habituelles. Ce fut le cas pour Esteban Ocon, Sergio Pérez, Lance Stroll et même Nico Hülkenberg. En 2021, au moment du nouveau changement d’identité de la structure, alors devenue Aston Martin, BWT est resté un partenaire mais plus mineur, Cognizant devenant le sponsor titre ; son influence sur la livrée qui reprenait alors le traditionnel vert anglais a été réduite à un liseré rose sur toute sa longueur. En revanche, Sebastian Vettel avait un accord individuel avec BWT, qui donnait à son casque habituellement blanc une couleur majoritairement rose.