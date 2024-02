Piastri : "Red Bull est premier, Ferrari deuxième"

Oscar Piastri estime que McLaren a une lecture très précise de la hiérarchie au soir des derniers essais hivernaux... pour les deux premières places. "Red Bull est premier, Ferrari deuxième", avance-t-il, précisant en revanche que les écarts sont serrés. "Le reste ? Je n'en ai aucune idée. C'est difficile à lire."

À l'instar d'autres concurrents, le pilote australien ne doute pas de retrouver Red Bull en tête la semaine prochaine lors du Grand Prix de Bahreïn. Dans ce contexte, il ne panique pas pour autant mais concède que le travail à fournir chez McLaren est encore important.

"Red Bull a une longueur d'avance sur tout le monde", insiste-t-il. "Ferrari a l'air fort également. Pas au même point, mais ils ont l'air d'être les deuxièmes plus rapides pour le moment. On a donc un peu de travail. Mais ce n'est pas un mauvais point de départ. Je pense que l'on est quelque part dans la tête du peloton. Mais si l'on veut commencer à se battre régulièrement pour des podiums et essayer de gagner des courses, on doit trouver un peu plus."

"Je pense que l'on a clairement un peu de travail à faire pour rattraper Red Bull. Ferrari semble avoir une longueur d'avance sur nous aussi pour le moment. Mais je pense que l'on a une bonne base, certainement meilleure qu'il y a un an ici, mais il y a un peu de travail. Je ne dirais pas que l'on se trouve dans une position complètement inattendue. On était optimiste mais encore une fois, on ne sait jamais vraiment ce que les autres font. Si l'on peut progresser comme on l'a fait l'an dernier, alors j'espère que l'on pourra parfois se battre pour le podium plus tard dans l'année."

Le roulage de McLaren a été parfois perturbé cette semaine, encore ce vendredi matin à cause d'un problème d'embrayage qui a coûté du temps de piste à Lando Norris. "Ce n'étaient pas les essais les plus simples pour tout le monde", convient Oscar Piastri. "On a eu quelques problèmes sur la voiture, il y a eu des problèmes sur le circuit. Je pense que le dernier après-midi était probablement le plus calme depuis un moment, ça en dit long !"

"On est dans une position similaire à celle où l'on était en moyenne l'an dernier. Les voitures sont toutes nouvelles cette année, mais c'est la même réglementation, donc ce ne serait pas surprenant que les écuries aient les mêmes forces et faiblesses. La saison ne se termine pas ici, à Bahreïn. On verra la semaine prochaine. Je suis sûr qu'il y aura quelques surprises."