Gasly se donne encore deux ans pour convaincre Red Bull

Pierre Gasly fera-t-il un jour son retour chez Red Bull ? Éventuellement d'ici deux ans, sinon peut-être jamais, d'après le principal intéressé. Gasly avait été promu à Milton Keynes après le départ de Daniel Ricciardo fin 2018, mais avait connu des performances médiocres dont il ne s'est pas épanché sur les raisons, si bien qu'il avait été remplacé par Alexander Albon dès la mi-saison 2019.

Depuis lors, Gasly semble avoir atteint son meilleur niveau au sein d'une écurie AlphaTauri dont il est le clair leader et pour laquelle il a déjà signé trois podiums, dont une victoire. Red Bull a toutefois préféré recruter Sergio Pérez pour 2021 et lui maintenir sa confiance pour la saison à venir : bien que nettement en deçà de son coéquipier Max Verstappen, Pérez a joué un rôle crucial dans le titre de ce dernier à Abu Dhabi et est parvenu à profiter des circonstances pour gagner une course à Bakou.

Gasly, lui, prend son mal en patience avant une saison qu'il sait importante pour sa carrière. "Je sais juste que je dois faire pareil que les années précédentes", déclare le Français à Motorsport.com. "Il faut juste que je continue à obtenir les résultats, à pousser l'équipe vers l'avant et à la mener de la bonne manière. Cette situation m'enthousiasme. C'est super. J'espère juste que nous avons une voiture rapide. C'est la seule chose qui compte pour moi actuellement."

La seule chose qui compte, même si Gasly n'a jamais caché son envie de revenir chez Red Bull Racing. Et si l'écurie souhaite s'assurer les services du tricolore, le temps presse ; Helmut Marko, conseiller sportif de la marque, en est bien conscient.

"Helmut l'a dit", confirme Gasly. "Il n'est plus confidentiel que je n'ai qu'une autre année de contrat après celle-ci. Et il est évident que soit nous réussissons à passer chez Red Bull, soit ça ne se fait pas. Ce qui se passera ensuite, il est bien trop tôt pour en parler. Je me concentre sur le fait de faire de mon mieux. Mais je veux évidemment être dans une voiture rapide pour me battre pour la victoire, et c'est la seule chose qui compte. Je veux gagner en Formule 1 et il faut que j'aie une voiture qui me permet de gagner. Nous en discuterons avec Helmut le moment venu."

Propos recueillis par Erwin Jaeggi