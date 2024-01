Les pilotes Red Bull "ne sont pas des robots, ils ont des opinions"

La liberté d'opinion des pilotes est un point auquel Christian Horner affirme son attachement chez Red Bull. Au terme d'une année 2023 durant laquelle Max Verstappen n'a pas hésité à se démarquer avec des avis tranchés micro en main, le patron de l'écurie de Milton Keynes se félicite de cette ouverture d'esprit. On se souvient que le triple Champion du monde a plusieurs fois pris position devant la surcharge croissante du calendrier, contre le format sprint, ou encore face à ce qu'il considère être une dérive vers le spectacle à tout prix voulu par la Formule 1.

Assumant de ne pas être toujours en accord avec son pilote, Christian Horner estime que sa franchise demeure un trait de caractère à apprécier, insistant sur sa volonté de ne pas avoir des pilotes qui se comportent comme "des robots" devant la presse.

"Nous croyons au libre arbitre de nos pilotes", explique le directeur de Red Bull à Motorsport.com. "Ce ne sont pas des robots, ils ont des opinions. Et Max a une voix en tant que Champion du monde. Nous ne le contraignons pas du point de vue des relations presse. C'est un jeune homme très franc, et il vous dira comment il voit les choses. Je pense que c'est plutôt rafraîchissant."

"Je pense qu'il change, parce qu'il mûrit un peu. Mais l'essence-même de ce qu'il est reste identique. Il monte dans la voiture, il la pilote et il va à fond. Il n'aime pas tout le tralala qui entoure la Formule 1, mais n'en a jamais fait. Il fait son travail de manière professionnelle. C'est un pilote pur et dur, qui a les pieds sur terre. Et s'il ne court pas ici, il sera au volant d'une GT ou en train de faire une course en ligne. Il vit pour la course."

Pour Christian Horner, l'image renvoyée par Max Verstappen a également changé en 2023 du fait de sa domination écrasante. Plus patient, plus en maîtrise, il s'est ainsi éloigné d'une étiquette plus fougueuse qu'on lui collait à ses débuts, sans pour autant perdre son agressivité et sa soif de vaincre permanente.

"Si l'on regarde le contrôle qu'il a en course, la manière dont il la lit, sa gestion des pneus, c'est exceptionnel", souligne le Britannique. "Et il utilise tout simplement l'expérience acquise cette année [2023], l'année dernière, et en 2021."

"Plusieurs fois, il s'est montré beaucoup plus sur la réserve au premier virage qu'au début de sa carrière. Son timing a été excellent. La manière dont il déploie ses courses fait qu'il ne s'est pas précipité pour tout faire dans les deux premiers tours, il a construit les choses sur la durée des courses."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas