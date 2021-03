Pirelli manufacturier de la F1 jusqu'en 2024

Outre le fait d'accuser réception du rapport d'enquête sur l'accident de Romain Grosjean et d'acter la présence du GP du Portugal au calendrier 2021 de la F1, le Conseil Mondial du Sport Automobile de ce vendredi a été l'occasion d'annoncer que le partenariat entre Pirelli et la discipline reine courrait jusqu'en 2024, et non 2023 comme cela était initialement prévu par le contrat.

"Le Conseil Mondial a décidé d'accorder une prolongation d'un an au contrat exclusif actuel de fourniture des pneus avec Pirelli pour refléter l'intention originale de l'appel d'offres 2018 et demeurer dans le cadre technique global, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes", peut-on lire dans le communiqué publié par la FIA à l'issue du conseil.

"La pandémie de COVID-19 a contraint la FIA et la Formule 1 à mettre en œuvre des mesures d'urgence, notamment l'annulation des tests de développement pneumatique l'an dernier et le report de la nouvelle réglementation technique prévue, qui incluait les pneus 18 pouces, de 2021 à 2022. En conséquence, des pneus 13 pouces seront utilisés lors de la saison 2021, avec le passage aux pneus 18 pouces en 2022."

La saison 2022 verra en effet l'arrivée en F1 des pneus 18 pouces pour lesquels un programme de test a été relancé cette année (avec la participation de neuf des dix écuries de la grille) après avoir été totalement stoppé l'an passé en raison de la crise sanitaire. Dans ces conditions particulières, FIA et F1 ont décidé que face à l'injustice de la situation, il était de bon ton de proposer à Pirelli, qui a consenti à un investissement important, une extension d'un an jusqu'en 2024, ce que la firme milanaise a accepté.

"Le monde du sport automobile a également dû faire face aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19, mais la FIA et la FOM ont fait un travail extraordinaire pour organiser un championnat de 17 courses en 2020", a déclaré Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif et directeur général de Pirelli.

"Nous sommes évidemment heureux d'avoir conclu cet accord qui prolongera notre présence au sommet du sport automobile mondial jusqu'en 2024. Pirelli accompagne la Formule 1 depuis plus de 70 ans, depuis la toute première course en 1950, et la société continue d'investir dans la recherche et le développement au plus haut niveau technologique, comme le montre l'introduction de pneus de 18 pouces dès l'année prochaine."

"Le sport automobile fait partie de notre ADN et la Formule 1 représente un laboratoire à ciel ouvert qui nous permet d'appliquer le savoir-faire acquis sur piste à nos pneus de voiture de route, à commencer par la gamme Ultra High Performance qui équipe les voitures les plus prestigieuses du monde."