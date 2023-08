Pirelli admet que les pneus pluie sont devenus "inutiles"

Au Grand Prix de Belgique, une averse survenue peu avant le départ de la course sprint a causé le report de celui-ci. Par la suite, le peloton a effectué cinq tours de formation derrière la voiture de sécurité avant un départ lancé. Cela a permis d'évacuer l'eau stagnante afin de réduire les projections d'eau et d'améliorer la visibilité, mais une fois la course lancée, tous les concurrents sont rentrés au stand dès que possible pour chausser les pneus intermédiaires.

Les pilotes ont ainsi estimé que les pneus pluie à bandes bleues ne servaient plus que sous le régime de la voiture de sécurité, George Russell ayant notamment déclaré que ce composé "ne sert à rien".

Directeur de la compétition chez Pirelli, Mario Isola a étonnamment pris le parti des pilotes à ce sujet. "J'estime que nous devons tout d'abord séparer deux problèmes : l'un est la performance du pneu pluie, l'autre est la visibilité", analyse l'Italien. "Côté performance, quand nous développions les pneus, nous avons obtenu un résultat bien, bien meilleur que l'ancien pneu pluie [cinq secondes au tour, ndlr]."

"Ce n'est peut-être pas suffisant, mais nous avons fait un pas en avant... la mise en température n'était pas un problème. Toutes les équipes ont voté pour introduire le nouveau pneu pluie durant la saison car elles avaient les données de nos essais. Peut-être que ces performances ne suffisent pas à générer le bon point de bascule avec les intermédiaires..."

"Sont-ils des pneus de Safety Car ? Nous discutons fréquemment de la visibilité. C'est un problème, et clairement, la FIA et les écuries travaillent sur des dispositifs qui peuvent améliorer la visibilité en réduisant les projections d'eau qui proviennent des pneus et du diffuseur."

Kevin Magnussen (Haas) devant Nico Hülkenberg (Haas) et Sergio Pérez (Red Bull)

"Si l'idée est de continuer à rechercher un dispositif capable de réduire les projections d'eau et donc de donner la possibilité de rouler dans des conditions complètement pluvieuses, nous devons conserver les deux produits [les pneus intermédiaire et pluie, ndlr]. Mais si le pneu pluie n'est utilisé que derrière la voiture de sécurité, je suis d'accord avec les pilotes sur le fait qu'actuellement, c'est un pneu inutile. Nous devons donc décider quelle est la direction que nous souhaitons emprunter pour l'avenir afin de développer le produit dont a besoin la Formule 1."

Isola a proposé le développement d'un composé "super intermédiaire" ou "intermédiaire plus" qui pourrait être lancé en cours de saison 2024. Cette construction unique, donc la chape a été conçue par Pirelli il y a plusieurs années, serait un compromis entre les conditions où la visibilité est trop limitée et une piste sèche.

Avoir un composé pluie unique aiderait Pirelli à réduire son fret, ce qui aurait un impact écologique – cette même raison ayant motivé la récente allocation de pneus alternative accompagnée d'un format qualificatif spécial en Hongrie, ainsi que l'interdiction des couvertures chauffantes qui ne va toujours pas s'appliquer aux pneus slicks en 2024.