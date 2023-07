Plafond budgétaire : la faille des activités hors F1 bel et bien comblée ?

Motorsport.com a récemment révélé comment la fédération avait accru ses enquêtes sur les finances des écuries de Formule 1. Des représentants de la FIA se sont rendus dans les usines pour vérifier les chiffres, et certaines équipes ont reçu des questionnaires de plus de 100 questions pour clarifier leurs dépenses. L'utilisation d'activités hors F1 est également vérifiée.

Tout cela fait suite à la directive technique TD45 selon laquelle tout transfert de propriété intellectuelle provenant d'un département hors F1 d'une écurie doit être inclus dans le plafond budgétaire. En effet, il se pourrait que certaines d'entre elles aient financé des projets hors F1 permettant de dénicher des gains de performance.

Lorsque Motorsport.com lui demande si, à son avis, des équipes ont exploité cette faille, Toto Wolff (directeur de Mercedes AMG F1) répond : "Je pense, oui. Mais le gros travail consenti par la FIA pour faire notre audit représente un grand effort, et je ne doute pas qu'ils vont faire pareil avec les autres écuries. Si quelqu'un a été cavalier ou a triché, ils vont le découvrir."

Toto Wolff, directeur de Mercedes AMG F1

L'impact de la TD45 a incité certaines écuries à modifier leurs infrastructures pour assurer qu'elles respectent la nouvelle interprétation du règlement. Du côté de Woking, une nouvelle entreprise baptisée McLaren Advanced Projects a été créée afin que tout travail non lié à la F1 soit complètement séparé de l'écurie de Grand Prix.

"Nous nous réjouissons de cette approche de la FIA, et nous pensons qu'une surveillance forte est absolument nécessaire", estime le directeur d'équipe Andrea Stella. "Il y a beaucoup de complexité dans la manière dont les écuries sont structurées, ce qui peut créer des opportunités ou parfois un manque de clarté, et cela pourrait être exploité, disons."

"Ce que nous avons créé très récemment est McLaren Advanced Projects, une unité d'ingénierie qui est complètement séparée de l'activité de l'écurie F1. Elle a été créée à la lumière de ce que nous savions qui allait arriver du point de vue réglementaire, et nous travaillons avec la FIA pour rendre les contrôles et la réglementation encore plus stricts ici, car le plafond budgétaire est fondamental pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, ce qui rendrait ce sport et les courses bien plus passionnants."

L'an dernier, Red Bull a été sanctionné pour avoir enfreint le plafond budgétaire lors de sa campagne victorieuse de 2021. Le directeur d'équipe Christian Horner est également favorable à ce que la FIA serre la vis, puisque plus de clarté aidera les écuries à ne pas dépasser accidentellement la limite.

"Nous avons connu une période très constructive avec la FIA, et nous avons désormais collectivement énormément de processus en place pour respecter le règlement", indique Horner. "Que les règles et les choses comme la TD45 se finalisent et entrent en vigueur, cela crée en réalité plus de clarté. Je pense que le problème au début est dans l'ambiguïté d'une toute nouvelle réglementation. Alors que la réglementation gagne en maturité à bien des égards, elle devient plus simple."

Christian Horner, directeur de Red Bull Racing

Quant à savoir si la TD45 a contraint Red Bull à des changements, Horner répond : "Non, nous n'avons eu à faire aucun changement en conséquence de la TD45. Bien sûr, toutes les entreprises sont structurées de manière très différente. Par exemple, Ferrari est une seule entreprise avec le département automobile tout entier. Leurs comptes sont donc quelque peu différents de ceux des écuries qui sont purement focalisées sur la F1."

"Chez Red Bull, nous avons Red Bull Racing, Red Bull Powertrains, Red Bull Advanced Technologies et Red Bull Advanced Services. Alors il y a un certain nombre d'entreprises qui doivent toutes interagir les unes avec les autres. Mais nous travaillons étroitement avec la FIA, qui fait un travail très rigoureux."

Wolff ajoute que les exigences de la FIA n'ont pas été faciles à satisfaire : "L'audit, les questions qui nous ont été posées et la manière dont l'audit se passait, tout ça était dur et requérait de l'application et beaucoup d'efforts. S'il est difficile de faire respecter ce plafond budgétaire, c'est super de voir combien d'efforts y sont consacrés. Je crois que nous avons vu une centaine de questions être posées pour avoir plus de détails. Cela me semble être une bonne approche."

Wolff se montre toutefois clair sur le fait que la TD45 n'a pas eu de conséquences chez Mercedes : "Nous avons une seule entité, qui fait tout le travail F1 et une partie du travail hors F1 – la Coupe de l'America est la principale activité pour certains de nos clients hors F1. Tout est transparent. Tous les comptes peuvent être consultés. Nous n'avons pas créé de filiales ou d'autres entreprises, et il n'y a pas d'actionnariat croisé. Tout est sur la table. À cet égard, nous n'avons rien à cacher. Chaque détail de notre travail hors F1 est ouvertement présenté à la FIA, et j'espère que nous pourrons être un modèle pour les autres écuries."