Plafond : Horner "consterné" par le comportement de ses rivaux

C'est l'affaire de cette saison 2022 : après avoir consulté les comptes 2021 des écuries, la FIA a conclu que deux équipes avaient enfreint le Règlement Financier, à savoir Aston Martin et Red Bull. L'infraction de la seconde est d'autant plus grave que le plafond budgétaire a été dépassé.

Bien que l'organe directeur et l'écurie autrichienne, qui a offert à Max Verstappen son premier titre pilotes l'an passé, soient en négociation quant à la signature d'un accord d'acceptation d'infraction, Red Bull a toujours clamé son innocence. Une fois de plus, à l'occasion de la conférence de presse des directeurs d'équipe du Grand Prix des États-Unis, le taureau rouge s'est défendu face aux accusations.

"Nous sommes en discussion avec la FIA quant à ce que sont ces coûts et quelles sont d'éventuelles circonstances atténuantes", a expliqué Christian Horner, le directeur d'équipe. "Nous avons tiré zéro bénéfice de la manière dont nous avons fonctionné vis-à-vis du plafond, que ce soit pour le développement ou l'exploitation, pour 2021 ou 2022. Notre déclaration était nettement en dessous du plafond."

"Nous nous attendions à ce que certaines choses puissent être contestées ou clarifiées : tel est le processus avec une toute nouvelle réglementation. Mais selon des comptables professionnels tiers, externes, l'interprétation de ces règles, d'un document de 52 pages visant à faire appliquer ça, était très claire de notre côté. Nous sommes donc absolument catégoriques : nous ne pensons pas avoir eu le moindre avantage en 2021 ou 2022, ni 2023 ou 2024. Certaines équipes parlent même de 2026, ce qui est complètement imaginaire."

Avant même la publication des conclusions de la FIA, au lendemain du Grand Prix du Japon, des rumeurs circulaient dans le paddock sur le dépassement du plafond budgétaire par Red Bull. Les équipes rivales avaient alors exhorté les instances dirigeantes à prendre des sanctions fortes.

Zak Brown et Christian Horner en discussion sur la grille du GP du Canada 2022.

Notamment, Zak Brown avait écrit une lettre au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, et au président de la F1, Stefano Domenicali, à ce sujet. Le courrier avait ensuite été envoyé aux équipes en conformité avec le Règlement Financier, ce qui avait fini par le rendre public.

Sur le sujet de la lettre du PDG de McLaren, Horner a ainsi fait savoir qu'elle était "extrêmement décevante" et "absolument choquante". "On nous fait un procès à cause d'accusations publiques depuis Singapour", a-t-il ajouté, dénonçant une "rhétorique de la triche" et "la rhétorique selon laquelle nous en aurions tiré cet avantage énorme".

"Les chiffres qui ont été publiés dans les médias sont à des lieues de la réalité. Et les dégâts que cela fait à la marque, à nos partenaires, à nos pilotes, à notre personnel, à une époque où la santé mentale est en vogue… Nous voyons des problèmes conséquents au sein de nos effectifs. Nous avons des enfants d'employés qui se font harceler sur les aires de jeux à cause d'affirmations erronées d'autres équipes. On ne peut pas faire ce genre d'affirmation à tort et à travers sans faits ni fondement. Nous sommes absolument consternés par le comportement de certains de nos concurrents."

Vendredi, à Austin, Horner s'est entretenu avec Ben Sulayem. Le directeur espère désormais que son équipe soit blanchie et a prévenu que l'affaire pourrait s'étaler sur plusieurs mois si la signature d'un accord d'acceptation d'infraction n'aboutissait pas. Dans ce cas, le Comité d'arbitrage du plafond budgétaire prendrait le relais.

"Nous sommes dans cette procédure, et c'est le cas depuis la dernière dizaine de jours, nous échangeons avec la FIA", a indiqué le Britannique. "J'espérais que ce serait résolu avant ce week-end, j'ai bon espoir que ce soit résolu ce week-end. Si ce n'est pas le cas, la prochaine procédure est que le panel [d'arbitrage] du plafond budgétaire tranchera, puis au-delà, il y a la Cour d'appel internationale. Cela pourrait donc durer six mois de plus, voire neuf, ce qui n'est pas notre intention. Nous voulons tourner la page de 2021. Je pense que nous avons eu des discussions saines et productives avec la FIA. J'ai bon espoir de pouvoir atteindre une conclusion dans un avenir proche."

Avec Luke Smith