La F1 est un "chapitre refermé" pour Porsche après l'échec Red Bull

Un peu moins de deux ans après l'arrivée avortée de Porsche en Formule 1 aux côtés de Red Bull, Thomas Laudenbach, le responsable compétition de la marque, a déclaré qu'un engagement dans la discipline reine n'était pas dans les plans du constructeur de Stuttgart et a évoqué un "chapitre refermé".

"Il n'en est pas question : pour l'instant, la F1 n'est pas un objectif pour nous et nous ne dépensons pas d'énergie à ce sujet", a-t-il lancé, plus de 30 ans après la dernière apparition officielle de Porsche en Championnat du monde, en tant que motoriste de Footwoork lors de la saison 1991. "Nous nous concentrons uniquement sur ce que nous faisons en ce moment, et si vous regardez bien, nous avons beaucoup d'activités différentes : nous sommes très occupés et extrêmement heureux de ce que nous faisons."

Longtemps attendu et annoncé, le retour de Porsche en F1 semblait imminent dans le courant de l'année 2022 avant que le projet de prise de participation à 50% dans Red Bull et sa future division moteur ne bute sur le refus des cadres de la structure autrichienne de risquer d'en perdre le contrôle. Depuis lors, si Audi s'est bien engagé dans la discipline par la voie d'un rachat de Sauber, Red Bull s'est allié avec Ford alors que Porsche, après avoir indiqué début 2023 qu'une arrivée en F1 n'était plus d'actualité même si elle demeurait "un championnat intéressant", a clairement fait un pas de côté, que confirme plus encore Laudenbach.

"Nous sommes engagés dans des courses clientes, depuis les journées sur piste, le GT4, les séries monotypes jusqu'aux compétitions GT professionnelles [en GT3]", a-t-il ajouté en référence au portefeuille d'activités sportives de Porsche. "En outre, nous participons aux deux plus importants championnats d'Endurance [le WEC et l'IMSA avec la 963 LMDh] aux côtés de notre partenaire Penske.

"La troisième partie [de notre activité en compétition], étant donné l'importance de l'électrification de notre marque, est notre engagement en Formule E, qui est la seule discipline entièrement électrique de haut niveau. Je pense que nous avons vraiment de quoi nous occuper."

La monoplace version nord-américaine n'intéresse pas non plus Porsche, Laudenbach ayant également indiqué que sa marque n'avait pas pour projet de devenir motoriste en IndyCar.

Avec Gary Watkins

Lire aussi : WEC Jota délaisse ses Porsche privées pour des Cadillac d'usine