Porsche met fin à son projet de retour en Formule 1

Porsche a mis fin à son projet de retour en Formule 1 à l'horizon 2026, quelques mois après l'échec des négociations avec Red Bull mais aussi avec d'autres écuries du plateau. Depuis que le conseil d'administration du groupe Volkswagen a donné son feu vert à Audi et à Porsche, les scénarios se sont multipliés. Néanmoins, alors que la marque aux anneaux s'engagera en 2026 et procède peu à peu à ses investissements dans l'écurie Sauber pour y parvenir, Porsche n'a trouvé aucune porte d'entrée qui lui convienne.

Très avancées au cours de l'année dernière, les discussions pour s'allier à Red Bull ont finalement échoué en septembre dernier et l'équipe de Milton Keynes s'associera finalement à Ford dans trois ans. D'autres discussions ont eu lieu, notamment avec McLaren, mais Porsche s'est retrouvé dans l'impasse et l'autre perspective, à savoir monter intégralement son écurie d'usine, n'a pas été retenue. Selon nos informations, de nombreux employés qui travaillaient sur ce potentiel projet F1 ont été dernièrement redirigés vers d'autres programmes.

Contacté, Porsche a confirmé avoir mis de côté ses envies de revenir en catégorie reine, tout en utilisant une formulation qui laisse la porte entrouverte : "Le sport automobile sera toujours le cœur de l'identité de notre marque. La Formule 1 reste un championnat intéressant pour nous. Mais pour les années à venir, l'entreprise se concentre sur le WEC et l'IMSA, ainsi que sur le Championnat du monde de Formule E. Nous voulons nous y battre pour la victoire. C'est notre tradition et notre objectif principal."

En parallèle, Porsche aurait repris contact avec McLaren mais avec l'intention de nouer des liens dans le secteur automobile, et non de la compétition, avec notamment la perspective de commercialiser un SUV né de la synergie entre les deux marques. Ces nouvelles discussions se seraient toutefois rafraîchies à leur tour et le constructeur allemand serait désormais bel et bien passé à autre chose.

Il est maintenant acquis qu'en 2026, Audi sera la seule marque du groupe Volkswagen à faire son arrivée en Formule 1. Le constructeur d'Ingolstadt a déjà acquis en janvier dernier 25% de Sauber pour préparer le terrain et multiplie les efforts matériels et humains dans son usine de Neubourg-sur-le-Danube, où sera conçue et fabriquée son unité de puissance. Ironie de l'histoire, avant de s'allier à Sauber, Audi avait également discuté avec McLaren, à l'initiative de Gerhard Berger.

Avec Christian Nimmervoll