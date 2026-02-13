Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

WRC
WRC
Rallye de Suède
Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

IndyCar
IndyCar
Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

Ferrari et Hamilton terminent sur un drapeau rouge, Mercedes avec les meilleurs temps

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Ferrari et Hamilton terminent sur un drapeau rouge, Mercedes avec les meilleurs temps

Gasly prévient : Soyez là pour le départ en Australie, on risque de s'en souvenir !

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Gasly prévient : Soyez là pour le départ en Australie, on risque de s'en souvenir !

Viñales n'a plus à être "en travers" sur la KTM : "C'est un autre monde"

MotoGP
MotoGP
Viñales n'a plus à être "en travers" sur la KTM : "C'est un autre monde"

Alonso garde confiance en Aston Martin : "Newey n'a pas tout oublié en un an"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Alonso garde confiance en Aston Martin : "Newey n'a pas tout oublié en un an"
Analyse
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Pourquoi l'aileron arrière d'Alpine met ses nerfs à l'épreuve

Le volet aérodynamique actif sur l'aileron arrière d'Alpine se déclenche différemment des autres voitures. L'écurie espère que "quand quelque chose est inhabituel, cela ne veut pas dire que c'est une erreur". 

Stuart Codling Ronald Vording
Publié:
Pierre Gasly, Alpine

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Lorsque l'Alpine A526 a pris la piste à Barcelone lors des essais privés, fin janvier, il n'a pas fallu longtemps pour que des observateurs attentifs remarquent une caractéristique inhabituelle de l'aileron arrière

L'écurie d'Enstone a une histoire qui ne manque pas de choix techniques indépendants, même si elle a connu plusieurs identités et managements depuis ses années glorieuses sous le nom Renault au milieu des années 2000. Elle a été pionnière des pontons à forte découpe "undercut", caractéristique désormais omniprésente des F1 ; et sous d'autres noms, elle a introduit des excentricités plus ou moins couronnées de succès. 

Parmi les éléments inhabituels de l'A526 figurent une suspension avant à tirants (pullrod), configuration dont plusieurs autres équipes se sont éloignées cette année, ainsi qu'un flap d'aileron arrière qui fonctionne dans le sens opposé aux autres. Lorsque l'aérodynamique active est déployée, l'actionneur pousse l'arrière du flap vers le bas au lieu de relever l'avant vers le haut.

Bien qu'il soit peu probable que cela change la donne, ce choix attire naturellement l'attention comme point de différence qui n'offre pas nécessairement d'amélioration.

Franco Colapinto lors des essais de Bahreïn.

Franco Colapinto lors des essais de Bahreïn.

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Interrogé sur le fait que personne d'autre n'ait adopté cette approche et sur son éventuelle nervosité à cette idée, le directeur général d'Alpine, Steve Nielsen, a déclaré : "Bien sûr que oui [je suis nerveux]. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, ou ce sera probablement une question à laquelle il faudra répondre plus tard dans la saison."

"Mais, quand on a connu une année comme la nôtre la saison dernière, on trouve bien sûr du réconfort dans les choix qui sont partagés par beaucoup… Quand quelque chose est inhabituel… Cela ne veut pas dire que c'est une erreur, et nous l'avons fait pour des raisons qui nous sont propres. Mais évidemment, on se dit : 'Wow, ce n'est pas pareil'. C'est une différence évidente. Mais est-ce la bonne direction ou la mauvaise, qui sait ?"

L'actionnement de l'aileron arrière peut sembler un détail superflu sur lequel se focaliser, mais en réalité, les mécanismes de l'aérodynamique active pourraient s'inscrire dans un tableau plus large de différences de compétitivité.

Plusieurs ingénieurs de premier plan, dans différentes équipes, ont souligné qu'il a été très difficile de simuler les effets de l'aéro active sur des paramètres de performance tels que les charges sur les pneus et la hauteur de caisse à l'arrière, tout comme de modéliser avec précision des phénomènes comme le rattachement du flux d'air lorsque les flaps se referment.

Pierre Gasly au volant de l'Alpine A526 à Bahreïn.

Pierre Gasly au volant de l'Alpine A526 à Bahreïn.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Tous ces facteurs influencent l'équilibre de la voiture et la durée de vie des pneus. Ils ont aussi des effets de second ordre sur la stabilité lorsque l'aéro active passe d'un mode à l'autre. C'est pourquoi une grande partie du roulage lors du shakedown et des premiers essais s'est concentrée sur des mesures pratiques à l'aide de peinture flow-viz et de grilles de tubes de Pitot.

C'est le moment de la saison où les équipes commencent à s'observer et à identifier ce qu'elles ont pu manquer. Il y aura un processus parallèle au cours duquel elles chercheront à maximiser leur compréhension du fonctionnement réel de leur voiture, tout en regardant comment les autres ont abordé le même règlement, et en évaluant discrètement ces solutions par rapport aux leurs, ainsi qu'aux évolutions en préparation.

"Nous évaluons tout maintenant, absolument tout, en parallèle de ce que nous voyons sur les autres voitures", confirme Steve Nielsen. "Nous voyons quelque chose, nous le modélisons, nous essayons de le reproduire."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Le patron de la Formule E taquine et invite Verstappen après ses critiques !
Article suivant Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du troisième jour en direct

Meilleurs commentaires

Plus de
Stuart Codling

Audi presse la FIA d'agir dans la polémique sur les moteurs 2026

Formule 1
Formule 1
Présentation Audi
Audi presse la FIA d'agir dans la polémique sur les moteurs 2026

Des coupures découvertes sur les pneus : un risque de drapeau rouge au Qatar

Formule 1
Formule 1
GP du Qatar
Des coupures découvertes sur les pneus : un risque de drapeau rouge au Qatar

Vasseur refuse de parler de "désastre" pour Ferrari en 2025

Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
Vasseur refuse de parler de "désastre" pour Ferrari en 2025
Plus de
Pierre Gasly

Gasly prévient : Soyez là pour le départ en Australie, on risque de s'en souvenir !

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Gasly prévient : Soyez là pour le départ en Australie, on risque de s'en souvenir !

Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Hadjar ironise sur son crash de Barcelone : J'ai tout de suite pensé à Gasly

Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"
Plus de
Alpine

Renault ne va pas fermer le site de Viry-Châtillon

Formule 1
Formule 1
Renault ne va pas fermer le site de Viry-Châtillon

Alpine officialise son départ du WEC et des 24 Heures du Mans

WEC
WEC
Alpine officialise son départ du WEC et des 24 Heures du Mans

Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?

Formule 1
Formule 1
Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?

Dernières actus

Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

WRC
WRC WRC
Rallye de Suède
Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

IndyCar
Indy IndyCar
Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !