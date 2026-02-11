Pourquoi les F1 sont-elles recouvertes de peinture fluo lors des tests ?

Il n'est pas rare lors des essais hivernaux ou des séances d'essais libres en Grand Prix de voir les monoplaces, en tout cas certaines de leurs pièces, recouvertes d'une peinture particulièrement voyante et répandue de prime abord de façon assez anarchique au fil du roulage de la F1 en question.

Cette peinture est communément appelée "flow-viz" (ou "flow-vis", version abrégée de "flow visualization"), ou bien pour la version française "peinture de visualisation". Comme ces deux noms l'indiquent, l'idée est de s'en servir pour visualiser à l’œil nu le flux de l'air sur la voiture, par nature imperceptible autrement. En soufflerie, les équipes peuvent visualiser aisément l'écoulement de l'air en se servant d'un jet de fumée ou bien, de façon bien plus artisanale, de fils de laine accrochés à la carrosserie.

Mais si la soufflerie et l'utilisation de la dynamique des fluides par ordinateur (CFD) offrent des données qui sont théoriquement exactes, rien ne vaut la mise en pratique pour les corroborer et s'assurer qu'une surface aéro fonctionne comme prévu.

En réalité, quand on parle de peinture, c'est incorrect. Le flow-viz est un mélange entre une poudre fluorescente et une huile légère, bien souvent de la paraffine. Elle est appliquée grossièrement et encore fraîche avec un pinceau ou un vaporisateur sur la surface sur laquelle ou à partir de laquelle on souhaite pouvoir visionner l'écoulement de l'air.

De la peinture de visualisation

Cela est fait peu avant que la voiture ne quitte le garage et se rende en piste, afin qu'elle ne sèche pas trop vite et qu'elle puisse ensuite s'écouler naturellement au moment du roulage. C'est souvent pour cela que vous voyez une voiture sortir en piste avec de la peinture à un endroit précis puis revenir dans les stands avec une traînée bien plus étendue : le puissant écoulement de l'air a fait son office et a déplacé la peinture sur son chemin.

Un fois de retour au garage, la peinture a séché et l'huile s'est évaporée. Tout l'intérêt est alors de pouvoir avoir une vue nette de l'écoulement de l'air et des structures de ce flux le long des pièces et de la carrosserie. Les ingénieurs prennent alors de nombreuses photos des marques de peinture pour analyse.

"Lorsque nous analysons ces données, nous recherchons généralement des éléments tels que la séparation, c'est-à-dire lorsque les flux se séparent et que nous n'obtenons pas de structures correctes sur les surfaces de la voiture", expliquait Rob Smedley, ancien ingénieur Ferrari et Williams, en 2019. "Cela peut en dire beaucoup aux aérodynamiciens sur ce qui se passe en amont, et avec un peu de chance, cela les aide à rectifier certains problèmes sur la voiture."

L'analyse des traces et des filets de peinture indique aux aérodynamiciens la force relative des flux d'air qui agissent sur la carrosserie. Les endroits où la couleur est intense indiquent plutôt des zones où la vélocité de l'air est la plus élevée, et la couleur plus pâle révèle une vélocité plus faible. La trace laissée par la goutte de peinture révèle aussi le chemin emprunté par l’air en mouvement.

Bien entendu, le rêve des autres écuries en pareil cas est de pouvoir profiter de ces informations pour analyser ce qui se passe chez la concurrence et s'en servir éventuellement pour son propre travail. C'est souvent pour cela, quand c'est possible, qu'une écurie tente de masquer ou de gêner la vue une fois la voiture revenue au garage.

La Cadillac de Valtteri Bottas avec du flow-viz vert. Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images