Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Pourquoi les F1 sont-elles recouvertes de peinture fluo lors des tests ?

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn
Pourquoi les F1 sont-elles recouvertes de peinture fluo lors des tests ?

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du premier jour en direct

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du premier jour en direct

Morbidelli trop distancé mais pas inquiet d'avoir l'ancienne Ducati

MotoGP
MotoGP
Test de Sepang
Morbidelli trop distancé mais pas inquiet d'avoir l'ancienne Ducati

Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?

Formule 1
Formule 1
Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?

Photos - Toutes les images de mercredi à Bahreïn

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Photos - Toutes les images de mercredi à Bahreïn

Vowles impressionné par Mercedes à Barcelone : "Ils ont ri au nez de tout le monde"

Formule 1
Formule 1
Vowles impressionné par Mercedes à Barcelone : "Ils ont ri au nez de tout le monde"

Johann Zarco se prépare à un retour aux 8 Heures de Suzuka avec Jonathan Rea

MotoGP
MotoGP
Johann Zarco se prépare à un retour aux 8 Heures de Suzuka avec Jonathan Rea

Newey a imaginé l'AMR26 alors qu'il avait encore un pied chez Red Bull

Formule 1
Formule 1
Présentation Aston Martin
Newey a imaginé l'AMR26 alors qu'il avait encore un pied chez Red Bull
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn

Pourquoi les F1 sont-elles recouvertes de peinture fluo lors des tests ?

Vous voyez souvent des F1 badigeonnées d'une peinture fluorescente se mouvoir avec un look improbable sur les circuits du monde entier. Mais du coup, à quoi sert ce flow-viz ou peinture de visualisation ? Motorsport.com vous explique tout.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Carlos Sainz, Williams

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Il n'est pas rare lors des essais hivernaux ou des séances d'essais libres en Grand Prix de voir les monoplaces, en tout cas certaines de leurs pièces, recouvertes d'une peinture particulièrement voyante et répandue de prime abord de façon assez anarchique au fil du roulage de la F1 en question.

Cette peinture est communément appelée "flow-viz" (ou "flow-vis", version abrégée de "flow visualization"), ou bien pour la version française "peinture de visualisation". Comme ces deux noms l'indiquent, l'idée est de s'en servir pour visualiser à l’œil nu le flux de l'air sur la voiture, par nature imperceptible autrement. En soufflerie, les équipes peuvent visualiser aisément l'écoulement de l'air en se servant d'un jet de fumée ou bien, de façon bien plus artisanale, de fils de laine accrochés à la carrosserie.

Lire aussi :

Mais si la soufflerie et l'utilisation de la dynamique des fluides par ordinateur (CFD) offrent des données qui sont théoriquement exactes, rien ne vaut la mise en pratique pour les corroborer et s'assurer qu'une surface aéro fonctionne comme prévu.

En réalité, quand on parle de peinture, c'est incorrect. Le flow-viz est un mélange entre une poudre fluorescente et une huile légère, bien souvent de la paraffine. Elle est appliquée grossièrement et encore fraîche avec un pinceau ou un vaporisateur sur la surface sur laquelle ou à partir de laquelle on souhaite pouvoir visionner l'écoulement de l'air.

De la peinture de visualisation

De la peinture de visualisation

Cela est fait peu avant que la voiture ne quitte le garage et se rende en piste, afin qu'elle ne sèche pas trop vite et qu'elle puisse ensuite s'écouler naturellement au moment du roulage. C'est souvent pour cela que vous voyez une voiture sortir en piste avec de la peinture à un endroit précis puis revenir dans les stands avec une traînée bien plus étendue : le puissant écoulement de l'air a fait son office et a déplacé la peinture sur son chemin.

Un fois de retour au garage, la peinture a séché et l'huile s'est évaporée. Tout l'intérêt est alors de pouvoir avoir une vue nette de l'écoulement de l'air et des structures de ce flux le long des pièces et de la carrosserie. Les ingénieurs prennent alors de nombreuses photos des marques de peinture pour analyse.

"Lorsque nous analysons ces données, nous recherchons généralement des éléments tels que la séparation, c'est-à-dire lorsque les flux se séparent et que nous n'obtenons pas de structures correctes sur les surfaces de la voiture", expliquait Rob Smedley, ancien ingénieur Ferrari et Williams, en 2019. "Cela peut en dire beaucoup aux aérodynamiciens sur ce qui se passe en amont, et avec un peu de chance, cela les aide à rectifier certains problèmes sur la voiture."

L'analyse des traces et des filets de peinture indique aux aérodynamiciens la force relative des flux d'air qui agissent sur la carrosserie. Les endroits où la couleur est intense indiquent plutôt des zones où la vélocité de l'air est la plus élevée, et la couleur plus pâle révèle une vélocité plus faible. La trace laissée par la goutte de peinture révèle aussi le chemin emprunté par l’air en mouvement.

Bien entendu, le rêve des autres écuries en pareil cas est de pouvoir profiter de ces informations pour analyser ce qui se passe chez la concurrence et s'en servir éventuellement pour son propre travail. C'est souvent pour cela, quand c'est possible, qu'une écurie tente de masquer ou de gêner la vue une fois la voiture revenue au garage.

La Cadillac de Valtteri Bottas avec du flow-viz vert.

La Cadillac de Valtteri Bottas avec du flow-viz vert.

Photo de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?

Meilleurs commentaires

Plus de
Fabien Gaillard

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du premier jour en direct

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du premier jour en direct

Zak Brown tire son chapeau à Red Bull Ford

Formule 1
Formule 1
Zak Brown tire son chapeau à Red Bull Ford

Cadillac explique le choix de sa livrée asymétrique noire et blanche

Formule 1
Formule 1
Présentation Cadillac
Cadillac explique le choix de sa livrée asymétrique noire et blanche

Dernières actus

Pourquoi les F1 sont-elles recouvertes de peinture fluo lors des tests ?

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn
Pourquoi les F1 sont-elles recouvertes de peinture fluo lors des tests ?

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du premier jour en direct

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du premier jour en direct

Morbidelli trop distancé mais pas inquiet d'avoir l'ancienne Ducati

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Sepang
Morbidelli trop distancé mais pas inquiet d'avoir l'ancienne Ducati

Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?

Formule 1
F1 Formule 1
Toutes les F1 2026 en images : quelle est votre préférée ?