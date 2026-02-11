Passer au contenu principal

Formule 1

Vowles alerte sur la polémique moteurs et craint "une F1 à BoP"

James Vowles, directeur de Williams, est revenu sur la controverse autour du moteur Mercedes et des éventuels changements de règlement avant Melbourne, rappelant que la F1 reste avant tout une discipline fondée sur la "méritocratie", qui doit "récompenser" l'innovation, pas la "pénaliser".

Téha Courbon
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17

Photo de: Mercedes AMG

À un mois tout juste du premier Grand Prix de la saison, la polémique autour du moteur Mercedes reste d'actualité. Le constructeur allemand aurait trouvé une solution lui permettant d'atteindre le taux de compression de 1,6 exigé par la FIA, tout en pouvant l'augmenter lorsque le moteur est en fonctionnement. Comme les tests de taux de compression de l'instance sont réalisés à froid, moteur éteint, le bloc Mercedes respecterait ainsi les limites imposées par le règlement.

Bien que de nombreuses équipes aient exprimé leur mécontentement à l'égard de l'unité de puissance de Brackley, estimant qu'elle ne respectait pas le règlement, la FIA n'a, malgré plusieurs réunions, toujours pas tranché, affirmant néanmoins suivre le dossier de près. 

Une solution envisagée - et soutenue par les motoristes concurrents - consisterait à modifier le règlement à la dernière minute, notamment en adaptant les tests de taux de compression, afin de rendre le moteur Mercedes "officiellement non conforme". 

Cependant, compte tenu des délais extrêmement longs nécessaires pour reconstruire un moteur, cela signifierait que toutes les équipes équipées par Mercedes - à savoir Mercedes elle-même, McLaren, Alpine et Williams, soit huit voitures sur les 22 de la grille - ne pourraient pas prendre le départ du Grand Prix d'Australie.

George Russell dans la Mercedes lors des essais hivernaux de Bahreïn.

George Russell dans la Mercedes lors des essais hivernaux de Bahreïn.

Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Interrogé sur la controverse entourant le moteur du constructeur allemand, James Vowles, directeur de Williams, a d'abord réaffirmé la légalité de l'unité de puissance, avant de rappeler ce qu'il considère comme le principe fondamental de la Formule 1 : une course au développement qui récompense avant tout les solutions les plus ingénieuses, et non l'inverse.

"Pour être clair, l'unité de puissance que nous avons dans la voiture est totalement conforme au règlement", a déclaré le patron britannique ce mercredi à Bahreïn. "Ce n'est pas le fruit d'un mois de travail, mais de plusieurs années de développement pour atteindre ce niveau."

"En tant que sport, nous devons veiller à ce que la F1 ne devienne pas une discipline à BoP [Balance de Performances, utilisée en WEC, est un système d'équilibrage entre les voitures d'une même catégorie visant à resserrer les performances des équipes] : c'est une méritocratie, où la meilleure solution technique doit être récompensée, pas pénalisée."

Mon espoir est que le bon sens prévale et que, en tant que sport, nous reconnaissions que nous sommes ici pour récompenser le mérite : la meilleure solution technique doit l'emporter.

"Je suis sûr que d'autres équipes sont frustrées de ne pas avoir atteint ce que Mercedes a accompli, mais nous devons garder à l'esprit que personne dans le paddock ne peut encore déterminer quelle est la meilleure unité de puissance en se basant sur un seul détail."

"Mon espoir est que le bon sens prévale et que, en tant que sport, nous reconnaissions que nous sommes ici pour récompenser le mérite : la meilleure solution technique doit l'emporter. Et je maintiens que notre unité de puissance est entièrement conforme à toutes les règles."

James Vowles est le directeur de Williams depuis 2023.

James Vowles est le directeur de Williams depuis 2023.

Photo de: Erik Junius

"Est-ce que je crains que ce soit politique ? C'est déjà le cas, mais ma principale préoccupation est autre : nous devons veiller à ce que le sport reste un sport", a poursuivi James Vowles. "Autrement dit, il ne faut pas punir les meilleures solutions - ce n'est pas pour cela que j'ai rejoint l'équipe. Au final, c'est une question de méritocratie."

"La pression existe, bien sûr, mais ma position et celle de Mercedes sont exactement les mêmes : tout le travail accompli ces deux dernières années - pas seulement ces derniers mois - a produit le résultat que nous voyons aujourd'hui. En tant que sport, nous devons continuer à récompenser l'innovation, qu'il s'agisse des doubles diffuseurs ou d'autres innovations passées. Selon moi, c'est juste une étape de ce processus."

Williams affirme sa confiance totale envers Mercedes

James Vowles a également tenu à rappeler que Williams, en tant qu'équipe cliente de Mercedes, soutenait pleinement les choix techniques du constructeur et lui accordait une confiance totale.

"Je suis satisfait de la légalité de tout cela par rapport au règlement", a-t-il lancé. "Toto [Wolff, directeur de Mercedes F1 Team], Hywel [Thomas, directeur du département moteur de Mercedes] et moi discutons tous les jours ou presque, mais c'est naturel, que ce soit au sujet du taux de compression ou d'autres sujets ces derniers mois. Même si nous sommes un client et devons en tenir compte, Mercedes est l'équipe usine sur ce point, et notre relation reste étroite pour garantir que nous, en tant qu'équipe, sommes alignés sur les points clés à traiter."

"J'ai travaillé avec Mercedes pendant un peu plus de 23 ans [Vowles était stratège en chef de Mercedes de 2010 à 2023]. Le jour où j'ai rejoint Williams, j'ai renouvelé mon engagement avec Mercedes pour cette raison : ils sont incroyablement performants pour interpréter les changements de règlement, lire les règles exactement telles qu'elles sont, et pousser les limites de l'ingénierie. C'est exactement ce que représente actuellement l'unité de puissance de Mercedes."

