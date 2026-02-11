Vowles impressionné par Mercedes à Barcelone : "Ils ont ri au nez de tout le monde"

James Vowles, le directeur de Williams, a listé les équipes qui l'avaient impressionnées lors des essais de Barcelone, a commencé par Mercedes et Red Bull.

Les essais de Bahreïn désormais lancés, ce sera l'occasion pour tous d'en apprendre un peu plus sur chaque équipe. Néanmoins, les temps et les performances qui seront affichés par les pilotes restent à prendre avec de grandes pincettes, puisque les voitures sont encore à un stade très précoce de leur développement et les programmes diffèrent fortement d'une écurie à l'autre.

L'attention se portera donc une nouvelle fois sur la fiabilité des châssis et des moteurs ces trois prochains jours. Les prestations de certaines équipes ont surpris lors des essais de Barcelone, à commencer par celle de la toute nouvelle unité de puissance Red Bull Powertrains. Pour rappel, l'écurie autrichienne a choisi de développer son propre moteur en interne, en collaboration avec Ford.

Le chantier s'annonçait colossal pour la structure et nombreux étaient ceux qui imaginaient des débuts délicats pour le moteur DM01 - nommé ainsi en hommage à Dietrich Mateschitz, co-fondateur de Red Bull décédé en 2022 -, à commencer par le directeur de l'équipe, Laurent Mekies, lui-même.

Max Verstappen dans la RB22 lors des essais de Barcelone. Photo de: Formula 1

Pourtant, contre toute attente, l'unité de puissance Red Bull Powertrains n'a rencontré aucun problème majeur et a accumulé 622 tours, soit un total de 2 897 km, répartis sur quatre monoplaces. Une performance qui a impressionné dans tous le paddock, notamment chez Williams, absente des tests de Barcelone à cause de retards de développement.

"J'ai été surpris, mais je dirais de manière positive pour le championnat, par le groupe propulseur de Red Bull, à la fois en termes de compétitivité et par le fait de construire un moteur à partir de zéro dès la première année", a déclaré James Vowles, directeur de l'équipe britannique ce mercredi à Bahreïn. "C'est extrêmement complexe, et le voir en piste, avec leurs deux équipes qui enchaînent les kilomètres, c'est impressionnant. J'ai été vraiment impressionné par leur travail."

Mercedes impressionne encore plus Vowles

Si le moteur Red Bull a suscité l'admiration, une autre équipe a également marqué les esprits à Barcelone. Mercedes a été l'équipe la plus active de toute la grille, avec 502 tours parcourus, soit 2 338 km cumulés. Les Flèches d'argent ont enchaîné les relais sans interruption, quasiment jamais ralenties par le moindre souci.

Une performance qui a scotché James Vowles, pour qui cette démonstration en dit long sur le niveau de préparation et l'avance actuelle de Mercedes sur le reste du plateau.

"J'ai également été impressionné par… enfin, je ne devrais sans doute pas l'être puisque j'en ai fait partie, mais par Mercedes", a confié Vowles, stratège en chef de l'équipe allemande entre 2010 et 2023. "Arriver dès le départ et boucler une distance de course dès le deuxième jour, ils ont presque ri au nez de tout le monde, tant cela montre à quel point ils sont avancés dans ce qu'ils font actuellement."