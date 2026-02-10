Essais Bahreïn 1 : programme, horaires et ce qu'il faut savoir

Après les essais privés et à huis clos de Barcelone, la Formule 1 va retrouver un peu de lumière lors des premiers tests de cette pré-saison du côté de Bahreïn. Le circuit de Sakhir est une destination habituelle depuis quelques années pour ce roulage, notamment en raison des conditions météo favorables dans le Golfe.

Quand et à quelles heures les essais de Bahreïn 1 ont-ils lieu ?

Ces essais sont organisés du 11 au 13 février, soit trois journées complètes de roulage. En heures françaises, le circuit sera ouvert à partir de 8h du matin et la drapeau à damier sera brandi à 17h (10h-19h, heure locale), avec a priori une pause d'une heure entre 12h et 13h.

Contrairement à Barcelone, dont les essais privés étaient organisés sur cinq jours mais où les écuries n'avaient le droit qu'à trois journées chacune, les équipes pourront rouler sur les trois journées, sans restriction particulière.

Ces essais de Bahreïn 1 seront-ils diffusés ?

La première session d'essais hivernaux 2026 de Bahreïn ne sera pas diffusée intégralement. Photo de: Sauber

Pour cette deuxième partie des essais hivernaux 2026, la Formule 1 n'autorisera la diffusion que pour la dernière heure de chaque journée, soit de 16h à 17h en heure française, qui sera notamment à retrouver sur F1 TV.

En France, Canal+, qui détient les droits de diffusion de la discipline, va ainsi prendre l'antenne chaque jour à partir de 15h50 sur Canal+ Sport pour retransmettre en direct la dernière heure de roulage des F1 2026 à Sakhir.

Quelle références pour le circuit de Sakhir ?

Le tracé de Sakhir offre moins de diversité que Barcelone mais appuie plutôt sur des qualités de vitesse, tout en offrant généralement des conditions climatiques plus stables et chaudes au Moyen-Orient.

Le record absolu du tour a été établi par Lewis Hamilton, en 1'27"264 lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn 2020, au volant de la Mercedes W11. Le tour le plus rapide en course remonte en revanche à la première édition, en 2004, signé par Michael Schumacher en 1'30"252, avec la Ferrari F2004.

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps absolu du tracé de Sakhir en 2020. Photo de: Charles Coates / Motorsport Images

Avec la génération précédente de monoplaces (2022-2025), Max Verstappen avait signé la pole 2024 en 1'29"179 avec la Red Bull 20. Lors des essais hivernaux de 2025, c'est Carlos Sainz, pour Williams, qui avait établi le chrono de référence lors du deuxième jour de roulage, en 1'29"348.

Quelles écuries et quels pilotes aux essais de Bahreïn 1 ?

Comme à Barcelone, toutes les écuries et tous les pilotes sont conviés à ce roulage. Toutefois, en Espagne, l'absence de Williams avait été remarquée et l'écurie s'est depuis expliquée avant de mettre sa FW48 en piste pour la première fois à Silverstone pour son premier shakedown.

Sakhir devrait cette fois voir les 11 équipes rouler, avec toutes les F1 2026 habillées de leur livrée pour la saison à venir puisque tout le monde a désormais présenté sa décoration officielle.

Côté pilotes, voici le programme annoncé par les écuries (qui peut évoluer) :

Mercredi 11 février Jeudi 12 février Vendredi 13 février McLaren O. Piastri L. Norris L. Norris

O. Piastri Mercedes G. Russell K. Antonelli K. Antonelli G. Russell G. Russell K. Antonelli Red Bull Ferrari Williams C. Sainz A. Albon A. Albon C. Sainz C. Sainz A. Albon Racing Bulls Aston Martin L. Stroll F. Alonso L. Stroll Haas E. Ocon O. Bearman O. Bearman E. Ocon Alpine F. Colapinto P. Gasly P. Gasly F. Colapinto Audi G. Bortoleto N. Hülkenberg N. Hülkenberg G. Bortoleti G. Bortoleto N. Hülkenberg Cadillac

Que vont faire les équipes lors de ces tests ?

Après le roulage de Barcelone, qui a surtout servi à vérifier le fonctionnement des systèmes basiques, appréhender la nouvelle gestion de l'énergie et éprouver la fiabilité, les écuries vont utiliser ces tests - dans des conditions plus chaudes - pour approfondir leurs connaissance des monoplaces, continuer à vérifier la fiabilité mais aussi s'assurer que les solutions trouvées aux problèmes découverts en Catalogne sont les bonnes.

Même s'il faut insister sur le fait que ces essais ne donneront pas forcément une image complète ou véritablement lisible de la hiérarchie, ils seront sans doute l'occasion pour les concurrents de commencer à véritablement explorer la recherche de performance, que ce soit sur les courts ou les longs relais. Attention toutefois, la piste devrait être très sale et se gommer au fur et à mesure du roulage.

De leur côté, les pilotes pourront continuer à s'habituer à l'aérodynamique active ou encore à la gestion de l'énergie, même s'il ne faudra pas forcément beaucoup tirer de conclusions générales sur le circuit de Sakhir, qui fait la part belle aux gros freinages et donc à une bonne récupération d'énergie via le MGU-K.

Pour cette session d'essais, Pirelli fournira aux écuries les pneus slicks C1 (blanc avec bande), C2 (blanc sans bande) et C3 (jaune avec bande) uniquement, sachant que chaque écurie a droit à 28 trains de pneus slicks - répartis comme elles le souhaitent entre les différents types -, ainsi qu'un train de pneus intermédiaires chacune (qui servira a priori pour les tours d'installation). Voici l'allocation complète :

Il faudra attendre la seconde session (du 18 au 20 février) pour que les écuries aient accès à l'ensemble de la gamme de pneus slicks, à savoir du C1 au C5.

Quelle météo pour les tests de Sakhir ?

Les conditions météo devraient, sans surprise, être sèches pour les trois journées de roulage, avec un temps plutôt ensoleillé en journée même si un voile nuageux n'est pas à exclure au-dessus du tracé de Sakhir.

Un vent très fort avait ramené beaucoup de sable sur la piste lors des essais hivernaux 2021. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Les températures devraient se situer, selon différentes estimations entre 25 et 29°C au plus fort de chaque jour, avant de baisser progressivement une fois la nuit tombée. Nuit lors de laquelle les pilotes pourront rouler grâce au système d'éclairage puissant du circuit bahreïni.

Comment s'informer sur ces essais F1 ?

Contrairement à Barcelone, dont les essais étaient à huis clos, Motorsport.com disposera comme pour le reste de la saison de journalistes présents dans le paddock et en salle de presse pour vous donner le maximum d'informations sur ce qu'il se passe sur et en dehors de la piste.

Mais ce n'est pas tout puisque, comme à notre habitude, nous vous proposerons via le Live Center un direct intégral de ces journées, afin de vous transmettre le plus d'infos disponibles mais également pour répondre à toutes les questions que vous pourrez poser, tout en partageant des photos, des aperçus techniques et tous nos articles.