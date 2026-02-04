La Williams F1 2026 a enfin pris la piste !

Williams a dévoilé sur les réseaux sociaux la toute première image en piste de sa FW48, la voiture pour la saison 2026 de F1, prise lors d'un shakedown organisé ce mercredi du côté de Silverstone. La photo est accompagnée du message suivant : "Une nouvelle ère voit le jour. Aujourd'hui, la FW48 a réalisé un shakedown à Silverstone."

Il s'agit, pour cette monoplace, de son tout premier roulage puisque l'écurie, en raison de retards, avait renoncé à participer au premier test collectif de l'année, organisé à Barcelone entre les 26 et 30 janvier. Cette première sortie a eu lieu au lendemain de la présentation de sa livrée officielle pour la campagne à venir.

Elle en était alors la seule équipe absente, les dix autres - à commencer par les nouvelles venues Audi et Cadillac, mais aussi Aston Martin malgré des retards - étant présentes et ayant roulé en Catalogne. Williams est attendue aux essais de Bahreïn, dont la première session aura lieu du 11 au 13 février, sur le circuit de Sakhir.

"Des problèmes mineurs à régler" pour Williams

Pour ce déverminage, la FW48 était habillée de la livrée qui aurait dû être celle des essais de Barcelone - décidée en décembre dernier via un vote des fans. L'image dévoilée par l'écurie dirigée par James Vowles montre Alexander Albon au volant, mais Carlos Sainz a également pu monter à son bord.

"C'était un jour mémorable pour nous, et c'est toujours un moment très émouvant de voir une nouvelle voiture en piste pour la première fois", a déclaré Vowles. "L'équipe a su se mobiliser sous la pression et a livré aujourd'hui une voiture pour une journée de tournage promotionnel prévue ici à Silverstone."

"Nous avons pu mieux comprendre notre package en vue de Bahreïn la semaine prochaine, et Carlos et Alex ont pu nous fournir des commentaires positifs pour nous guider, tout en identifiant quelques problèmes mineurs à régler d'ici là. L'effort n'est pas encore terminé, ce n'est que le début et il y a encore beaucoup à faire."

Pour rappel, ces roulages individuels organisés par les écuries avec des monoplaces de l'année en cours sont strictement encadrés par le règlement de la F1 et peuvent tomber dans différentes catégories, allant d'un "évènement de démonstration" (limité à une distance de 15 km) à un "évènement promotionnel" (limité à une distance de 200 km). Dans tous les cas, ils sont réalisés avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli.

S'ils sont normalement prévus comme des opportunités marketing et de tournage promotionnel, ils sont depuis longtemps également utilisés comme un moyen d'offrir ses premiers tours de roue aux monoplaces fraîchement montées, afin notamment de vérifier si un certain nombre de systèmes basiques fonctionnent comme prévu.