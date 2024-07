Pourquoi Alonso juge que la FIA a fait une "grossière erreur"

Cette saison, ce n'est pas la première fois que Fernando Alonso s'en prend directement à la FIA. En Hongrie, le pilote Aston Martin a fait savoir son mécontentement à l'instance dirigeante à l'issue de la dernière partie des qualifications. Alors qu'Alonso était en amélioration sur son propre chrono, le drapeau rouge a été agité à la suite de la lourde sortie de piste de Yuki Tsunoda, obligeant l'Espagnol à lever le pied dans le dernier virage et mettant fin à sa tentative.

Le double Champion du monde s'est plaint que le drapeau rouge ait été agité trop tôt, ne lui laissant pas le temps de franchir la ligne d'arrivée alors qu'il se trouvait à quelques mètres de celle-ci.

"En Q3... la FIA a parfois raison et fait parfois de grossières erreurs", déclare Alonso. "Aujourd'hui, ils en ont fait une, parce qu'ils ont sorti le drapeau rouge quand j'étais dans le dernier virage, ce qui est surprenant, car quand il y a un accident au virage 5, ils attendent normalement que les voitures terminent leur tour, ou c'est la règle informelle."

Selon les informations de Motorsport.com, toutefois, si le double drapeau jaune est en général privilégié initialement lors des sorties de piste, l'ampleur de l'accident de Tsunoda et la nécessité de mettre en branle la voiture médicale ont rendu le drapeau rouge bien plus approprié.

"Et puis en entrant dans la voie des stands, Lance et moi avons été mis dans le Parc Fermé, ils ont fermé la voie des stands et nous ont mis dans le Parc Fermé, nous sommes sortis de la voiture, puis ils nous ont dit que la Q3 allait redémarrer, nous sommes remontés dans la voiture, ils nous ont attachés, et parce que je n'avais plus de pneus, je ne suis plus sorti."

"J'avais amélioré d'un dixième et demi jusqu'à ce dernier virage où le drapeau rouge est sorti. Cela ne change probablement rien, mais cette entrée dans le Parc Fermé, puis l'ouverture à nouveau, cela n'arrive normalement pas."

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA, avec Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Une occasion de revenir sur les écuries dominantes

Pour la seconde fois consécutive, Fernando Alonso et Lance Stroll ont réussi à hisser leurs monoplaces dans la dernière partie des qualifications, l'Espagnol prenant la septième place, devant son coéquipier, huitième. Malgré une tentative annulée et une fin de Q3 précoce, le résultat d'Aston Martin a tout de même réjoui l'Espagnol après un début de saison très mitigé.

"Nous devons être très satisfaits des septième et huitième places", déclare Alonso. "Les deux voitures sont à nouveau dans le top 10 sur un circuit où nous étions inquiets de savoir s'il allait s'adapter à notre package. Je pense donc que grâce aux nouvelles pièces, nous sommes déjà plus compétitifs, nous avons trouvé du rythme cette nuit. Nous avons également fait beaucoup de changements pour nous adapter au nouveau package et je pense que le résultat est bon. Évidemment, les points sont attribués le dimanche, pas le samedi, donc nous devons finir le travail demain."

Après un début de week-end confronté aux fortes chaleurs, 32°C vendredi lors des deux séances d'essais libres, les températures de samedi ont été un peu plus fraîches, permettant à certaines écuries comme Mercedes ou Aston Martin de se rapprocher des écuries dominantes.

"Comme en Q1, quand il y a ces conditions mixtes avec quelques gouttes de pluie, il y a toujours des pneus slicks. Je pense que c'est une condition que nous aimons normalement et que notre voiture aime parce que nous mettons beaucoup de température dans le pneu et c'est le contraire quand il fait trop chaud, alors voyons voir demain, ce sera un plus grand défi pour nous."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Des évolutions qui vont dans le bon sens

Après un premier rebond lors du Grand Prix de Grande-Bretagne avec deux top dix en qualifications et en course, les premiers depuis la manche au Canada, les évolutions présentes sur l'AMR24 depuis Silverstone ont l'air de porter leur fruit pour l'écurie britannique. Pour Alonso, il s'agit d'un grand pas en avant mais surtout d'un "soulagement" pour lui et son équipe.

"Je pense que le temps au tour montre que nous sommes un peu plus proches des meilleures équipes et que nous n'avons pas les difficultés que nous avons eues à Barcelone ou en Autriche par exemple, en nous battant en Q1, mais aussi en tant que sensation dans le cockpit, vous sentez un peu plus d'adhérence, plus d'amortissement dans les virages et cela a plus d'avantages aussi, une meilleure dégradation des pneus et ce genre de choses, donc c'est définitivement un pas en avant."

"Plus nous faisons de tours, plus nous apprenons à connaître le package. La journée d'hier a été très intéressante, tout comme celle d'aujourd'hui. Et je pense que demain, en course, nous en tirerons beaucoup d'avantages. Je pense que les deux ou trois premières courses lorsque vous introduisez un nouveau package sont cruciales pour trouver la direction à suivre. Je pense donc que l'équipe a fait du très bon travail hier soir et que nous avons trouvé la performance aujourd'hui, alors trouvons-en plus demain."

"C'est juste un peu de soulagement, un peu moins de pression pour l'équipe qui apporte un package sur la piste qui fonctionne comme prévu et qui fonctionne bien, c'était vraiment nécessaire, donc nous sommes heureux pour ça, je suis heureux pour l'équipe."