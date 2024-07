Famin présente des excuses après la "grosse erreur" d'Alpine F1

Alors que la pluie représentait une opportunité en or pour Alpine de faire oublier un début de week-end difficile du côté du Grand Prix de Hongrie, le constructeur français a failli en commettant l'erreur de ne pas relancer Esteban Ocon et Pierre Gasly après le drapeau rouge consécutif à l'accident de Sergio Pérez en Q1. Si la piste était certes humide, les six minutes restantes au compteur ont permis aux 17 autres pilotes en piste de vite la faire sécher.

Résultat : le tracé était plus rapide que jamais lors des derniers instants de cette première partie de séance et les A524, qui étaient classées 10e et 12e avant l'interruption, sont lentement mais sûrement redescendues aux deux derniers rangs, sans pouvoir se défendre. Une situation d'autant plus regrettable pour l'écurie que le tracé du Hungaroring n'est pas propice aux dépassements et que l'Alpine ne s'y est pas révélée particulièrement véloce.

Interrogé sur cette erreur après la séance, le directeur de l'écurie, Bruno Famin, a assumé la faute : "Ce qui s'est passé, c'est que nous avions une opportunité intéressante et que nous avons fait une grosse erreur. Nous avons mal évalué la situation. Nous pensions que la piste, qui était humide, ne sècherait pas suffisamment pour améliorer les chronos. Nous étions pas mal, prêts à partir pour la Q2 ; nous voulions préserver le train de pneus [tendres] neufs. Et en nous focalisant sur ça, nous avons oublié la situation globale."

Nous avions une minute pour réagir entre la première amélioration de secteur [en fin de Q1] et la [dernière] possibilité de sortir et nous ne l'avons pas utilisée.

"L'objectif était d'aller en Q2 et là, oui, nous avons fait une erreur. Nous avions une minute pour réagir entre la première amélioration de secteur [en fin de Q1] et la [dernière] possibilité de sortir et nous ne l'avons pas utilisée, et oui, grosse erreur. Nous devons en tirer les leçons, changer nos procédures, peut-être nos décisions, mais nous devons nous assurer que ce genre d'erreur ne se reproduise pas."

"À la dernière minute, nous avons compris ce qui allait se passer", a-t-il ensuite ajouté, en réponse à une question sur ce qu'il avait ressenti lors de ces pénibles derniers instants de Q1. "Mais, oui, vous réalisez que vous avez fait une erreur. Il n'y a rien à faire. Alors battons-nous, battons-nous demain. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais je pense que nous devons réagir en tant qu'équipe, être forts, apprendre, faire de notre mieux, pour réaliser une vraie bonne course à Spa, pour finir sur une bonne note avant la pause estivale."

Puis le technicien français a tenu à présenter ses excuses aux employés de son écurie : "Les erreurs arrivent. Je m'excuse d'abord auprès des pilotes, mais aussi auprès de tous ceux qui travaillent dur à Enstone et à Viry. Vous savez, nous sommes une équipe et nous gagnons ensemble, parfois nous perdons ensemble. Nous progressons ensemble, nous commettons des erreurs ensemble, puis nous travaillons en tant qu'équipe."

