Pourquoi Antonelli a échappé à une pénalité malgré quatre infractions

Kimi Antonelli a commis ce qui ressemblait à quatre infractions distinctes aux limites de piste lors du Grand Prix de Singapour 2026, mais a échappé à toute sanction.

Cela a laissé de nombreux spectateurs perplexes, même si la pénalité habituelle de cinq secondes n'aurait pas modifié le résultat : l'Italien a terminé troisième, avec 15,9 secondes d'avance sur Lando Norris, quatrième.

Dès la diffusion télévisée, les spéculations sont allées bon train quant à la raison pour laquelle Antonelli n'avait pas été pénalisé. L'hypothèse avancée était que son quatrième incident, survenu lors du tour suivant son arrêt au stand, n'avait pas été pris en compte. Antonelli se serait ainsi retrouvé dans la limite autorisée de trois dépassements des limites de piste.

Un porte-parole de la FIA l'a confirmé à Motorsport.com : cette quatrième infraction apparente s'expliquait par des problèmes de freinage, qui avaient d'ailleurs été évoqués à la radio par l'écurie Mercedes. Aux yeux des commissaires de la FIA, cela constituait donc une "raison valable" pour sortir de la piste.

Que dit le règlement F1 ?

C'est ainsi que le règlement 2026 de Formule 1 aborde la question à l'article B1.8.5, qui dispose : "Les pilotes doivent faire tout leur possible pour rester sur la piste à tout moment et ne peuvent quitter la piste sans raison valable." Les problèmes de freinage ont donc épargné à Antonelli une pénalité de temps, d'autant plus qu'il n'a tiré aucun avantage de sa sortie de piste.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, est néanmoins bien conscient de la ligne très fine sur laquelle évolue son pilote. "Ça nous inquiète. À mi-course, nous en étions déjà à trois avertissements, mais cela montre aussi qu'il repousse vraiment les limites", a-t-il déclaré.

Le document officiel de la FIA répertoriant les temps au tour annulés pendant la course fait état de dépassements des limites de piste commis par Antonelli aux virages 2 (à deux reprises) et 19 (une fois) - tous survenus au cours de la première moitié de la course, comme l'a indiqué Wolff.

Le quatrième dépassement s'est produit peu après le troisième, cette fois au virage 7, ce qui a suscité une réaction quelque peu agacée de la part de Peter Bonnington, l'ingénieur de course d'Antonelli, à la radio.

Wolff prend le parti d'en rire

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Avec un peu de recul, cependant, Wolff a pris la chose avec humour. "Je pense qu'il a bien géré sa course, il a gardé son sang-froid - mis à part quelques sorties de piste, pour lesquelles j'ai une bonne stratégie : je vais lui mettre un coussin de l'hôtel sous les fesses, pour qu'il puisse enfin voir la piste. Parce que je crois qu'il ne la voit pas", a plaisanté Wolff.

Dans l'ensemble, cependant, Wolff a salué la manière dont Antonelli a géré la situation, la qualifiant de "mature et positive" : "Je trouve que la façon dont il a piloté est à la fois mature et positive. Nous en avons discuté et il m'a dit : 'Je dois simplement garder mon calme et m'assurer de terminer la course'. Donc, gérer une voiture difficile à ce stade, tout en essayant de la faire évoluer et d'apprendre, c'est une bonne chose."