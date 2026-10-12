Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Piastri et sa crevaison de Singapour : "Ironiquement, ça m'a aidé"

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Piastri et sa crevaison de Singapour : "Ironiquement, ça m'a aidé"

Pourquoi Jorge Martín n'a-t-il pas été sanctionné pour faux départ en Indonésie ?

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Pourquoi Jorge Martín n'a-t-il pas été sanctionné pour faux départ en Indonésie ?

Pourquoi Leclerc n'a pas tenté de dépasser Verstappen au premier virage à Singapour

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Pourquoi Leclerc n'a pas tenté de dépasser Verstappen au premier virage à Singapour

Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans

MotoGP
MotoGP
Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans

Pourquoi Antonelli a échappé à une pénalité malgré quatre infractions

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Pourquoi Antonelli a échappé à une pénalité malgré quatre infractions

Pedro Acosta : Les règles sur la pression des pneus nous font passer pour "des ânes"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Pedro Acosta : Les règles sur la pression des pneus nous font passer pour "des ânes"

Lando Norris : "Je dois des excuses à tout le monde" après l'accrochage avec Piastri

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Lando Norris : "Je dois des excuses à tout le monde" après l'accrochage avec Piastri

Razgatlioglu va être examiné pour son épaule et espère échapper à l'opération

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Razgatlioglu va être examiné pour son épaule et espère échapper à l'opération
Formule 1 GP de Singapour

Pourquoi Antonelli a échappé à une pénalité malgré quatre infractions

À Singapour, Kimi Antonelli est sorti de piste à quatre reprises, mais aucune pénalité de temps ne lui a été infligée. Voici pourquoi le pilote Mercedes s'en est tiré sans sanction.

Stefan Ehlen Ronald Vording
Publié:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli a commis ce qui ressemblait à quatre infractions distinctes aux limites de piste lors du Grand Prix de Singapour 2026, mais a échappé à toute sanction.

Cela a laissé de nombreux spectateurs perplexes, même si la pénalité habituelle de cinq secondes n'aurait pas modifié le résultat : l'Italien a terminé troisième, avec 15,9 secondes d'avance sur Lando Norris, quatrième.

Dès la diffusion télévisée, les spéculations sont allées bon train quant à la raison pour laquelle Antonelli n'avait pas été pénalisé. L'hypothèse avancée était que son quatrième incident, survenu lors du tour suivant son arrêt au stand, n'avait pas été pris en compte. Antonelli se serait ainsi retrouvé dans la limite autorisée de trois dépassements des limites de piste.

Un porte-parole de la FIA l'a confirmé à Motorsport.com : cette quatrième infraction apparente s'expliquait par des problèmes de freinage, qui avaient d'ailleurs été évoqués à la radio par l'écurie Mercedes. Aux yeux des commissaires de la FIA, cela constituait donc une "raison valable" pour sortir de la piste.

Que dit le règlement F1 ?

C'est ainsi que le règlement 2026 de Formule 1 aborde la question à l'article B1.8.5, qui dispose : "Les pilotes doivent faire tout leur possible pour rester sur la piste à tout moment et ne peuvent quitter la piste sans raison valable." Les problèmes de freinage ont donc épargné à Antonelli une pénalité de temps, d'autant plus qu'il n'a tiré aucun avantage de sa sortie de piste.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, est néanmoins bien conscient de la ligne très fine sur laquelle évolue son pilote. "Ça nous inquiète. À mi-course, nous en étions déjà à trois avertissements, mais cela montre aussi qu'il repousse vraiment les limites", a-t-il déclaré.

Le document officiel de la FIA répertoriant les temps au tour annulés pendant la course fait état de dépassements des limites de piste commis par Antonelli aux virages 2 (à deux reprises) et 19 (une fois) - tous survenus au cours de la première moitié de la course, comme l'a indiqué Wolff.

Le quatrième dépassement s'est produit peu après le troisième, cette fois au virage 7, ce qui a suscité une réaction quelque peu agacée de la part de Peter Bonnington, l'ingénieur de course d'Antonelli, à la radio.

Wolff prend le parti d'en rire

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Avec un peu de recul, cependant, Wolff a pris la chose avec humour. "Je pense qu'il a bien géré sa course, il a gardé son sang-froid - mis à part quelques sorties de piste, pour lesquelles j'ai une bonne stratégie : je vais lui mettre un coussin de l'hôtel sous les fesses, pour qu'il puisse enfin voir la piste. Parce que je crois qu'il ne la voit pas", a plaisanté Wolff.

Dans l'ensemble, cependant, Wolff a salué la manière dont Antonelli a géré la situation, la qualifiant de "mature et positive" : "Je trouve que la façon dont il a piloté est à la fois mature et positive. Nous en avons discuté et il m'a dit : 'Je dois simplement garder mon calme et m'assurer de terminer la course'. Donc, gérer une voiture difficile à ce stade, tout en essayant de la faire évoluer et d'apprendre, c'est une bonne chose."

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Lando Norris : "Je dois des excuses à tout le monde" après l'accrochage avec Piastri
Article suivant Pourquoi Leclerc n'a pas tenté de dépasser Verstappen au premier virage à Singapour

Meilleurs commentaires
Plus de
Stefan Ehlen

ADUO : tout comprendre du nouveau système de rattrapage moteur de la F1

Formule 1
Formule 1
ADUO : tout comprendre du nouveau système de rattrapage moteur de la F1

Ces records F1 que Max Verstappen peut faire tomber

Formule 1
Formule 1
Ces records F1 que Max Verstappen peut faire tomber

Schumacher, Alonso, Fangio : le premier GP des champions F1 chez Ferrari

Formule 1
Formule 1
GP d'Australie
Schumacher, Alonso, Fangio : le premier GP des champions F1 chez Ferrari
Plus de
Toto Wolff

Wolff appelle au calme malgré la troisième victoire d'Antonelli à Miami

Formule 1
Formule 1
GP de Miami
Wolff appelle au calme malgré la troisième victoire d'Antonelli à Miami

Horner qualifie Wolff de simple "client" moteur Mercedes

Formule 1
Formule 1
Horner qualifie Wolff de simple "client" moteur Mercedes

Wolff tempérera ses interventions après le plafonnement de Bottas

Formule 1
Formule 1
GP du Portugal
Wolff tempérera ses interventions après le plafonnement de Bottas
Plus de
Mercedes

Comment Kimi Antonelli peut être titré dès le GP des États-Unis

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Comment Kimi Antonelli peut être titré dès le GP des États-Unis

Russell estime que son accident en sprint a compromis ses qualifications

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Russell estime que son accident en sprint a compromis ses qualifications

Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

Dernières actus

Piastri et sa crevaison de Singapour : "Ironiquement, ça m'a aidé"

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
Piastri et sa crevaison de Singapour : "Ironiquement, ça m'a aidé"

Pourquoi Jorge Martín n'a-t-il pas été sanctionné pour faux départ en Indonésie ?

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Pourquoi Jorge Martín n'a-t-il pas été sanctionné pour faux départ en Indonésie ?

Pourquoi Leclerc n'a pas tenté de dépasser Verstappen au premier virage à Singapour

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
Pourquoi Leclerc n'a pas tenté de dépasser Verstappen au premier virage à Singapour

Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans

MotoGP
MGP MotoGP
Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans