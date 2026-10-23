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Formule 1 GP des États-Unis

Pourquoi Ferrari teste des évolutions qui rapportent "moins d'un dixième"

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont minimisé les évolutions apportées par Ferrari à Austin. Explications.

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

Publié: 23 oct. 2026, 20:03

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Photo de : Stuart Codling

Ferrari introduit plusieurs évolutions sur sa monoplace pour le Grand Prix des États-Unis, avec notamment une approche inédite concernant les "fingers" situés sur le bord d'attaque du fond plat. Les deux pilotes ont toutefois minimisé l'importance de ces nouvelles pièces.

La SF-26 bénéficie également d'une légère modification des pontons, avec un petit changement au niveau de l'entrée d'air et de la découpe inférieure, afin d'assurer la continuité avec une modification mineure du déflecteur de plancher situé en amont. Dans ses notes techniques publiées avant le week-end, Ferrari précise que ces changements visent à augmenter l'énergie du flux d'air dirigé vers l'arrière de la voiture, afin d'améliorer le fonctionnement du diffuseur.

Le diffuseur a lui aussi été modifié pour favoriser l'expansion du flux d'air qui s'échappe à l'arrière de la monoplace. Pour cela, Ferrari a revu son volume global et apporté de petits ajustements aux cloisons internes du fond plat.

À l'avant du fond plat, les cinq cloisons, également appelées "fingers", contribuent à contrôler le flux d'air qui passe sous la voiture. Elles permettent d'en limiter les perturbations afin que le diffuseur fonctionne efficacement. Ferrari a prolongé le "finger" le plus extérieur pour qu'il se replie au-dessus de la structure, formant ainsi un élément horizontal destiné à conditionner le flux d'air et à en améliorer encore la qualité à cet endroit.

Le fond plat de la Ferrari SF-26.

Photo de: Stuart Codling

Lewis Hamilton a tempéré les attentes pour le week-end, estimant que ces modifications valaient "moins d'un dixième". Selon lui, la capacité de la voiture à s'adapter au Circuit des Amériques aurait une influence plus importante sur les performances. Charles Leclerc a lui aussi minimisé l'effet des nouvelles pièces.

"Ce ne sont pas des évolutions majeures. J'en ai beaucoup entendu parler, mais elles ne sont pas aussi importantes que ce que l'on peut lire ici ou là", a déclaré Leclerc.

"C'est un petit pas dans la bonne direction, évidemment, comme toujours. C'est l'objectif. Mais nous devons encore installer ces pièces sur la voiture, effectuer les premiers tours et voir si nous obtenons bien le gain attendu."

"J'ai toutefois entendu dire que d'autres équipes apportaient de grosses évolutions. Nous devrons donc voir où nous nous situons par rapport à elles. Je ne m'attends à rien de particulièrement significatif, mais j'espère que cela nous aidera à franchir un petit cap et à gagner des courses."

Ferrari a affiché un rythme solide lors de la première séance d'essais libres du week-end à Austin, Charles Leclerc signant le meilleur temps. Le chrono de Max Verstappen, qui avait brièvement pris la tête de la séance, a toutefois été supprimé pour non-respect des limites de piste.

Pourquoi introduire une évolution qui vaut "moins d'un dixième" ?

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Clive Mason / Getty Images

Si l'estimation de Hamilton concernant les évolutions de Ferrari est correcte, le gain paraît modeste au regard des coûts nécessaires à la conception et à l'expédition de nouvelles pièces aux États-Unis. Mais un package d'évolutions ne se résume pas aux chiffres affichés au chronomètre.

En augmentant l'énergie du flux d'air dirigé vers l'arrière de la voiture, Ferrari peut générer davantage d'appui de manière plus constante. Le gain sur le meilleur temps au tour ne sera peut-être pas considérable, mais ces modifications devraient réduire les variations des performances aérodynamiques en fonction de la vitesse de l'air. En maîtrisant le flux qui se dirige vers l'arrière de la monoplace, y compris lorsque celle-ci bouge sur ses axes au freinage et en virage, l'équipe peut obtenir une plateforme aérodynamique plus stable.

Améliorer la constance des performances est une chose, mais ces développements peuvent également servir de point de départ pour 2027. Le nombre de "fingers" du fond plat passera de cinq à trois la saison prochaine. Explorer cette extension du "finger" extérieur pourrait donc permettre de récupérer une partie des performances perdues avec ce changement réglementaire.

Ces exemples restent en grande partie hypothétiques, mais ils permettent de comprendre pourquoi une écurie peut décider d'introduire une évolution alors que le gain annoncé paraît limité. En définitive, il s'agit soit de préparer le terrain pour les développements à venir, soit d'améliorer les propriétés de l'aérodynamique actuelle afin de réduire les variations des temps au tour.

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