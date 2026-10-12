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Pourquoi Leclerc n'a pas tenté de dépasser Verstappen au premier virage à Singapour

Le départ de Charles Leclerc a été nettement meilleur que celui de Max Verstappen, mais il n'a pas réussi à lui ravir la tête de la course.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publié:
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : James Sutton / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc et Max Verstappen sont revenus sur les événements du départ du Grand Prix de Singapour de Formule 1, où le pilote Ferrari a pris le meilleur envol mais sans parvenir à dépasser son rival.

Bien qu'il ait pris le départ du côté sale de la piste - qui, il faut le reconnaître, n'était pas aussi sale que d'habitude puisqu'il avait plu la veille -, Leclerc s'est retrouvé, en quelques secondes, avec son train avant presque à la hauteur de celui de Verstappen.

Le quadruple champion du monde a toutefois poussé son adversaire vers l'intérieur, à tel point que les roues avant de Leclerc ont brièvement franchi la ligne blanche. Le Monégasque a freiné plus tôt, et Verstappen a pu conserver la tête depuis l'extérieur.

"On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir dans ces moments-là", a déclaré Leclerc. "J'ai juste vu que Max avait pris un départ un peu difficile. J'ai pris un assez bon départ, alors je me suis mis à sa hauteur. Ensuite, il n'y avait plus beaucoup d'espace, mais j'aurais fait exactement la même chose."

"Après, c'est assez délicat. J'étais à gauche, un peu derrière lui, je ne voyais pas les panneaux à droite ; on perd donc un peu tous ses repères, car c'est normalement à droite que l'on a ses repères pour freiner. J'ai essayé de juger la situation du mieux possible, mais Max a réussi à conserver cette première place."

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: Joe Portlock / Getty Images

Ce pilotage viril mais correct a ouvert la voie à la victoire de Verstappen. "Je n'étais là que pour gagner, je devais donc faire tout ce qui était en mon pouvoir pour empêcher Charles d'aller loin dans le virage", a expliqué le Néerlandais. "Je pense donc que c'était la seule façon d'essayer de l'empêcher de prendre la tête."

"Heureusement, c'est un pilote très expérimenté et c'est resté propre. C'était vraiment sympa, en fait, je trouve. Il est toujours très difficile de juger quel est le bon point de freinage, mais je pense que ça a tout simplement bien fonctionné."

Le pilote Red Bull a également précisé qu'il avait rencontré un problème technique au moment de l'extinction des feux, d'où son mauvais départ.

"Le départ était crucial, et il a été tout juste suffisant", a-t-il expliqué. "Encore une fois, quelque chose n'allait pas tout à fait au départ, je dois donc comprendre ce qui s'est mal passé à ce moment-là. Avant de relâcher l'embrayage, je n'avais pas un bon feeling. Mais oui, ça a suffi."

Interrogé sur le sujet après plusieurs départs médiocres - il a perdu la tête alors qu'il partait en pole position lors du sprint -, Verstappen a ajouté : "Je dois comprendre ce qui s'est passé avec le moteur avant même de lâcher l'embrayage, car je pense que ça a nui à mon départ. Je dois donc simplement comprendre ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là, car ce n'était, encore une fois, pas fantastique, on peut le dire."

À lire également :

Verstappen s'est finalement imposé avec sept secondes d'avance, et Leclerc n'avait pas l'impression d'avoir vraiment pu rivaliser avec son adversaire pour la victoire : "Au final, ils étaient tout simplement trop rapides pour nous."

Cette deuxième place n'en reste pas moins le deuxième meilleur résultat de Leclerc cette saison - loin d'être une performance décevante.

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