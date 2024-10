Pourquoi McLaren n'a toujours pas apporté de nouveau plancher

McLaren a maintenu sa ligne de conduite à Austin en se refusant à nouveau à monter sur la MCL38 un nouveau plancher, l'écurie souhaitant d'abord évaluer les autres nouveautés sans risquer de "semer la confusion" sur ses performances. Parmi les pièces fraîchement arrivées au Texas, un nouvel aileron avant (dont seul Lando Norris dispose), une nouvelle suspension avant et des changements sur les freins ainsi que l'aileron arrière.

Le travail sur le plancher continue pendant ce temps-là à Woking, le choix ayant été fait de ne pas accélérer la mise sur le marché de cette pièce cruciale lors de la pause de quatre semaines. Neil Houldey, directeur technique de l'ingénierie, a expliqué sur McLaren attendait d'être totalement sûr qu'il fonctionnera avant de lancer sa fabrication, tout en ajoutant que le package d'Austin devrait également "offrir une opportunité de performance" supplémentaire.

"Nous avons apporté beaucoup de petites améliorations pour cette épreuve", a déclaré Houldey aux États-Unis. "Je ne veux pas vraiment entrer dans les détails de ce qui apparaîtra lors des prochains GP, mais il y en aura d'autres, c'est certain."

"Ce que nous avons fait, c'est simplement maintenir nos progrès en matière de développement tout au long de l'année et, à l'heure actuelle, il s'avère que ce que nous voulons faire, c'est apporter quelque chose dont nous savons qu'il fonctionnera. Nous n'essayons donc pas de produire quelque chose plus tôt que prévu. Nous sommes en bonne position dans le championnat."

"Ce que nous ne voulons pas faire, c'est semer la confusion dans l'équipe quant aux performances des éléments que nous apportons. Nous patientons donc et nous les fournirons lorsqu'ils seront prêts. Nous voulons les installer sur la voiture. Nous voulons que la performance se retrouve sur la voiture dès que possible."

Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Andreas Beil

Le technicien a assuré que le format sprint du GP des États-Unis, avec une seule séance d'essais, n'est pas à l'origine de ce choix, qui entre finalement dans l'approche de McLaren depuis le début de la campagne, inchangée en dépit de la pression de la lutte pour les titres mondiaux. "Nous nous assurons simplement que lorsque nous apportons des pièces, ce sont les bonnes, et qu'elles vont amener de la performance en piste."

"Sur le plan aérodynamique, nous savons déjà quelles sont les améliorations que nous apporterons lors des deux prochains rendez-vous. En ce sens, elles sont 'prêtes', mais elles sont en cours de fabrication à l'usine. Nous nous contentons de les mettre à disposition le plus rapidement possible, lors de l'épreuve à laquelle nous pouvons les apporter. Qu'il s'agisse d'un sprint ou d'une épreuve standard, cela ne fait aucune différence pour nous."

"De notre point de vue, nous sommes entièrement concentrés sur notre propre développement technique, et il est important pour nous de nous focaliser sur là où nous en sommes et sur ce que nous amenons lors des courses, et non pas sur ce que font les autres équipes. Nous apprenons ce que c'est que d'être à nouveau aux avant-postes. Il est certain que la pression qui en découle est nouvelle pour nous, et je pense que nous la gérons de la bonne façon."

Avec Jonathan Noble et Jake Boxall-Legge