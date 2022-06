Pourquoi McLaren ne lâchera pas Ricciardo... pour l'instant

Charger le lecteur audio

En 2021, alors qu'il continuait à se battre pour se mettre au diapason de sa nouvelle équipe, Daniel Ricciardo avait vu son coéquipier Lando Norris, en route pour monter sur le podium, lui prendre un tour à Monaco. Une démonstration frappante du fossé qui les séparait à l'époque, dépeint de manière assez brutale dans la dernière saison de Drive to Survive.

À l'époque, il s'agissait pour Ricciardo de s'habituer à la vie à Woking. À Monza, il a répondu avec force à ses détracteurs en remportant la première victoire de McLaren depuis près de neuf ans, prouvant ainsi qu'il "n'est jamais parti", pour reprendre le message radio d'après course de l'Australien.

La situation était similaire cette année à Monaco, mais le discours semble avoir changé radicalement. Ricciardo a terminé 14e en qualifications et 13e en course, mettant fin à une semaine dominée par les discussions sur son avenir, ce qui n'a guère contribué à dissiper les inquiétudes sur son avenir. Il ne s'agit plus d'un nouveau pilote qui s'adapte à une nouvelle équipe, mais d'un vainqueur de Grand Prix expérimenté dont les performances sont bien en deçà des attentes.

Les commentaires de Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, au début de la semaine de course à Monaco, ont jeté une certaine lumière sur Ricciardo, soulignant qu'il ne répondait pas aux attentes de l'équipe. Le pilote lui-même était d'accord avec cette déclaration, soulignant que personne n'était plus déçu que lui de la façon dont cette année avait commencé, tout en précisant qu'il avait un contrat de trois ans en place ; pour que Brown révèle ensuite qu'il y avait des "mécanismes" en place qui pourraient conduire à son départ avant la fin du terme.

Les résultats obtenus depuis le début de la saison ne permettent pas de penser que Ricciardo est plus avancé chez McLaren qu'il y a 12 mois. En sept courses, il n'a marqué des points qu'une seule fois – en terminant sixième en Australie – et a pris la sixième place du sprint d'Imola avant que l'accrochage du premier tour avec Carlos Sainz ne gâche son dimanche. Norris, de son côté, a plus de quatre fois plus de points (48-11) et n'a manqué qu'une seule fois les top 10, lors du premier GP à Bahreïn où les deux McLaren étaient désespérément loin du rythme.

Daniel Ricciardo à Monaco

Le directeur de l'équipe McLaren, Andreas Seidl, est toujours pragmatique lorsqu'il s'agit de faire face à des périodes difficiles. S'exprimant après avoir vu Ricciardo se faire sortir en Q2 samedi à Monaco, il a appelé l'équipe à "simplement garder la tête froide, continuer à analyser ce [qui est vu] dans les données week-end après week-end et voir ce [qu'il est possible de] faire aussi sur la voiture, afin d'aider Daniel avec un objectif clair, pour trouver ces pourcents perdus qui manquent à la fin".

"Daniel est impliqué, il est très expérimenté", a ajouté Seidl. "Nous sommes résolus à faire en sorte que ça fonctionne."

Ricciardo a été ouvert sur sa difficulté à débloquer le maximum de la McLaren MCL36 jusqu'à présent cette saison, admettant à Monaco que "parfois [il voit] pourquoi [ça ne fonctionne pas] et parfois c'est moins clair" : "C'est toujours un peu difficile pour moi d'être toujours à 100% avec la voiture et de sentir que je peux sortir ces... J'allais dire 'tours spectaculaires', mais ça donne l'impression que je me vante vraiment ; mais oui, juste pour sortir ces tours, je suppose."

Le natif de Perth a toujours réussi en ayant une confiance totale dans la voiture, quelque chose dont vous avez particulièrement besoin sur un circuit comme Monaco. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner là-bas, faisant de son arrivée à la 13e place malgré la pluie qui lui offrait la possibilité de faire bouger les choses un résultat plutôt triste. Il a déclaré après coup que ce n'était "pas un très bon week-end" car "[ils n'étaient] pas assez rapides pour avoir un gros impact sur les gens autour [d'eux]".

Seidl a ajouté : "C'est également à nous de continuer à développer la voiture pour les deux gars", en aidant à obtenir le meilleur de Norris et Ricciardo chaque week-end. "Nous ne sommes pas tous heureux de finir P5 par exemple dans une qualifications", a déclaré Seidl. "Nous voulons tous faire partie de la génération McLaren qui se battra à nouveau pour les victoires en course et pour les championnats à l'avenir."

"Nous devons simplement continuer à aller de l'avant, dans tous les domaines de l'équipe, dans la façon dont nous travaillons également avec Daniel, et ensuite avec un peu de chance nous pourrons continuer à franchir des étapes."

McLaren peut naturellement s'appuyer sur une partie du travail effectué l'année dernière pour aider Ricciardo à s'acclimater à la voiture et à améliorer ses performances en fin de saison. Mais il s'agit sans aucun doute d'une course contre la montre. Si dans cinq ou six courses, Ricciardo continue à avoir des difficultés, alors que la "silly season" commence, McLaren et lui seront sans aucun doute emportés dans le manège des spéculations. Même avec un contrat en place, les conjectures et les distractions sont quelque chose qu'ils voudront éviter.

Andreas Seidl, le directeur de McLaren, lors du GP de Monaco

Les difficultés signifient également que même de petits détails sont analysés encore plus minutieusement comme étant de possibles signes de fissures dans leur relation. Par exemple, après l'accident de Ricciardo lors des essais en Principauté, lorsque son ingénieur de course, Tom Stallard, lui a rapidement demandé si la voiture allait bien, Ricciardo a répondu : "Euh, je vais bien. Pas la voiture." Stallard a ensuite indiqué qu'il n'avait vu qu'après la voiture et qu'il comprenait mieux la réponse, sous-entendant clairement qu'il n'avait pas conscience de l'accident. Mais le clip hors contexte a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

La décision de Ricciardo de placer l'acronyme "FEA" – qui signifie "fuck 'em all" – sur son casque a également attiré l'attention en ligne, l'Australien expliquant plus tard qu'il s'agissait d'un message qui ne s'adressait à personne et qu'il s'agissait plutôt d'un moyen de se remonter le moral au moment de monter dans la voiture.

McLaren voulait engager Ricciardo en 2018, lorsqu'il a quitté Red Bull pour rejoindre Renault. L'équipe a finalement réussi à l'avoir en 2021, et bien qu'elle ait une victoire à son actif grâce à lui, il est évident que les choses ne se passent pas comme prévu. Ricciardo était censé être un catalyseur pour aider la structure à revenir dans la cour des grands en F1 ; cette saison en particulier, il est loin du compte.

Mais McLaren sait de quoi Ricciardo est capable. Nous l'avons vu à Monza l'année dernière, où il a tout simplement été imbattable en course, même avant l'accrochage entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le potentiel et la faim sont toujours là, et McLaren reste déterminé à tirer le meilleur de lui.

L'année dernière, Ricciardo a profité de la pause estivale pour tout remettre à plat et revenir plus fort en deuxième partie de saison, ce qu'il a fait avec succès. Cette fois-ci, attendre le triple rendez-vous de Spa-Zandvoort-Monza pour se mettre en évidence pourrait être trop tardif pour empêcher le vacarme de devenir trop important et susciter un questionnement sur l'avenir de Ricciardo.

McLaren s'est engagé à faire en sorte que cela fonctionne avec Ricciardo. Mais si les choses ne changent pas rapidement, sa patience sera certainement mise à l'épreuve.

Daniel Ricciardo à la sortie du tunnel au GP de Monaco