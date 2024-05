Pourquoi Mercedes n'a pas inversé les positions de Hamilton et Russell

Mercedes a vécu la course du Grand Prix d'Émilie-Romagne dans un véritable no man's land, incapable de rivaliser avec le top 3 en rythme, tout en étant largement devant le reste du peloton. Dans ces conditions, l'épreuve a été assez peu animée dans le clan de la marque à l'étoile, qui a vite compris que, sans faits de course, la sixième et la septième place seraient ses résultats à l'arrivée.

Toutefois, il a fallu gérer une situation potentiellement épineuse quand, à une douzaine de tours du but, Mercedes a informé George Russell qu'il y avait des doutes sur la tenue de ses pneus durs et qu'un arrêt supplémentaire allait être nécessaire. Le pilote a un temps interrogé ce choix, demandant même s'il allait pouvoir reprendre sa position après son passage par les stands, ce qui a rapidement été rejeté, mais il a fini par s'arrêter au 52e tour pour chausser des mediums et terminer la course en signant le meilleur tour.

La décision a été prise à ce moment de la course car, outre la question de la tenue des pneus, la menace Sergio Pérez planait : le Mexicain, parti 11e, était alors huitième et à une trentaine de secondes de Russell. Trop attendre pour s'arrêter aurait pu offrir une position au pilote Red Bull.

"Ça n'a pas été difficile [de convaincre Russell de s'arrêter]", a assuré Toto Wolff, le directeur de Mercedes, après la course . "Je pense que prendre le point du meilleur tour était un petit bonus. Les temps au tour s'effondraient parce que nous l'avions arrêté tôt et il y avait le risque de perdre la position face à Pérez quelques tours plus tard. Battre l'une des Red Bull dans ces circonstances était une bonne chose et la durée de vie du pneu à ce moment-là [laissait entendre] qu'au 57e tour, les pneus seraient morts, détruits, c'est pourquoi nous avons pris cette décision."

L'Autrichien estime également que si Russell ne s'était pas arrêté, il n'aurait sans doute pas pu contenir les assauts d'un Lewis Hamilton dont les pneus durs étaient plus frais et qui gagnait beaucoup de temps sur son équipier : "Lewis l'aurait probablement dépassé de toute façon. Le fait est qu'on se bat pour la P6 et la P7. Nous voulions au moins maintenir la Red Bull derrière nous. C'était une question de sécurité."

Avec Sam Hall et Ewan Gale