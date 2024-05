Russell : Toute la course, j'étais "confortablement" devant Hamilton

Dans une course très peu animée pour les Mercedes, la fin du GP d'Émilie-Romagne a été marquée par l'arrêt supplémentaire fait par George Russell, alors sixième, à la demande de son écurie, ce qui l'a replacé derrière son équipier Lewis Hamilton à l'arrivée.

Ce passage supplémentaire par les stands, fait en raison de craintes autour de la tenue des pneus durs chaussés dès le 21e des 63 tours, est intervenu dans un moment de la course où le septuple Champion du monde, passé par les stands six tours plus tard, gagnait beaucoup de temps sur son équipier et s'apprêtait à faire la jonction. Mercedes a arrêté Russell en lui permettant de repartir devant Sergio Pérez et de pouvoir signer le meilleur tour, rapportant un point supplémentaire.

Russell n'a cependant pas caché une certaine amertume quant à la perte de la sixième position, après avoir déjà manifesté son étonnement par radio : "En tant que pilote, vous voulez terminer à la meilleure place possible, et tout le week-end, j'ai été devant mon coéquipier. J'ai été devant pendant toute la course, confortablement. Puis j'ai perdu la position pour le plaisir. Nous avons obtenu le point supplémentaire. Comme je l'ai dit, je ne vais pas en parler ce soir. C'est la sixième place, ce n'est pas pour un podium ou une victoire."

Il a indiqué ne pas vouloir "bouder" pour cette sixième place perdue, au micro de de Sky Sports : "On ne peut jamais être satisfait avec une P6 et une P7. En fin de compte, en tant qu'équipe, nous avons marqué un point supplémentaire. J'ai perdu ma position au profit de Lewis. Mais, pour être honnête, je ne vais pas bouder sur la perte d'une P6. C'est notre niveau actuellement."

George Russell devant Lewis Hamilton.

Sur le plan stratégique, Russell estime que son premier arrêt a sans doute été trop précoce, même si le but était de mettre la pression sur Carlos Sainz : "On essayait de mettre un peu de pression sur Sainz. En fin de compte, je pense que nous sommes passés par les stands un peu trop tôt, ce qui a légèrement compromis ma course."

Alors que le GP d'Imola a confirmé que McLaren s'était encore rapproché de Red Bull et que Ferrari demeure aux avant-postes, l'épreuve a également permis de constater que Mercedes, en dépit d'évolutions, n'a pas les armes pour se battre avec le top 3. Russell assure toutefois que le moral reste haut au sein de l'écurie.

"Honnêtement, tout le monde reste très motivé. Le moral ne baisse pas du tout. C'est vraiment très stimulant à voir. Tout le monde essaie de faire en sorte que cela fonctionne et d'améliorer les choses. Tout le monde à Brackley et Brixworth travaille à plein régime en ce moment. Cela fait plaisir à voir."

"Nous devons juste continuer à travailler. Ce week-end, nous avons tiré le meilleur parti de la voiture. La voiture était capable de se classer P6 et P7. C'est là que nous nous sommes qualifiés [Hamilton était huitième en qualifications, ndlr] et c'est là que nous avons terminé."

