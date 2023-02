Pourquoi le plancher est devenu un terrain de jeu clé en F1

Charger le lecteur audio

Alors que la clé de la performance aérodynamique résidait autrefois dans les ailerons et les autres surfaces aérodynamiques, il est désormais possible d'augmenter le pourcentage global d'appui en exploitant au maximum le dessous de la voiture.

Lorsque l'on évoque le plancher, on ne parle pas seulement de la surface supérieure visible. Il faut également prendre en compte le dessous qui, à compter de 2022, a adopté un modèle de design beaucoup plus approfondi.

Auparavant, le règlement exigeait une surface plane, la section du diffuseur à l'arrière offrant la possibilité d'ajouter du volume vertical. Les nouvelles règles autorisent une variété beaucoup plus grande au niveau de la géométrie du dessous de plancher, permettant aux ingénieurs de créer plus de différences dans la transition avec le plan de référence et dans la forme générale du plancher.

Plancher de la Red Bull Racing RB18

Le plancher de la Red Bull RB18 (ci-dessus) en offre probablement l'exemple le plus extrême, avec des courbes visibles sur toutes les surfaces. Il ne s'agit pas seulement de créer un volume maximal, mais plutôt de contrôler le flux à travers le "tunnel" qui a été créé et la répartition de la pression qui se crée inévitablement en cours de route. Ces variables sont également susceptibles de jouer un rôle dans la réponse aux changements de hauteur de caisse, un facteur essentiel dans le cadre du nouveau règlement.

Notez la finition sculptée de la zone de transition (1 et 2) qui fonctionne avec les cloisons du plancher, tandis qu'une section en "queue de bateau" étagée [3] modifie progressivement le volume de la partie courbée du tunnel (prenez la pièce métallique en forme de fer à cheval comme référence au milieu du plancher) jusqu'à la zone du diffuseur.

À la périphérie du plancher, Red Bull a également abordé le design de son ailette de bord différemment des autres équipes au début de la campagne. L'écurie a opté pour la solution du "patin à glace" [4] qui, au lieu de constituer une extension horizontale détachée du plancher, agit comme un tampon vertical. Le patin constitue une limite physique pour cette partie du plancher lorsque la hauteur de caisse diminue, tout en offrant un soutien aérodynamique aux structures d'écoulement concurrentes qui se déversent dans cette section.

D'autres équipes ont pris note de certains de ces traits de conception, comme on le voit ci-dessus sur la Ferrari F1-75 (à gauche ci-dessus) et la McLaren MCL36 (à droite). Elles ont non seulement adopté la solution de la queue de bateau étagée [1] mais ont également incorporé leur propre version du patin à glace, Ferrari l'ayant fait très tôt [2], tandis que McLaren en a testé une en fin de saison.

Nous avons peut-être dit adieu aux déflecteurs en 2022, mais les équipes disposent de quatre éléments pour améliorer le flux, en commençant par ceux qui se trouvent devant le bord d'attaque du plancher. Et, comme on pouvait s'y attendre, nous avons vu un large éventail de solutions dans cette région, chaque équipe cherchant à les utiliser comme un maillon de la chaîne aérodynamique du plancher.

Une fois de plus, nous nous tournons vers Red Bull pour (à gauche ci-dessus) l'une des interprétations les plus novatrices, puisque l'élément extérieur a été jumelé avec l'une des cloisons intérieures afin de combiner leur effet, tant à l'avant que sous le plancher. Cependant, l'équipe est revenue à une disposition plus conventionnelle au Grand Prix de France, en séparant les cloisons extérieures dans le cadre de son effort de développement à tous les niveaux (en médaillon).

Dans le même temps, la Scuderia est passée d'un élément extérieur bas à une variante beaucoup plus haute et plus longue au cours de la saison (la ligne pointillée, en médaillon, montre la hauteur et la longueur originales de la cloison extérieure), tout en modifiant également la hauteur de son plancher, la F1-75 adoptant une disposition à deux niveaux.

Le bord du plancher, qui a fait l'objet d'un développement intense au cours des dernières années, est un domaine dans lequel les équipes ont à nouveau dépensé des ressources importantes en 2022, même si les règles ont quelque peu réduit la liberté des designers à cet égard.

Et, bien qu'une grande partie de ce développement dépende de la forme et de la taille de l'ailette de bord utilisée, il y a également eu quelques variantes au niveau de la forme du reste du plancher, avec des découpes et une géométrie introduites pour améliorer les performances à la source et de manière indirecte.