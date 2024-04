Pourquoi Toto Wolff a finalement fait le déplacement au Japon

Afin de mieux gérer son temps dans un calendrier F1 en pleine expansion, Toto Wolff, directeur de Mercedes, avait envisagé de manquer certaines destinations lointaines cette saison pour rester à l'usine de Brackley. C'est ce qui était prévu pour le Grand Prix du Japon mais après un début de campagne difficile pour son équipe, avec notamment un double abandon au GP d'Australie, Wolff a changé ses plans à la dernière minute en embarquant pour Suzuka.

Interrogé par Motorsport.com sur ce revirement, Wolff a estimé qu'il était important d'être aux côtés de l'équipe, en particulier lors d'un week-end où des expérimentations sur la W15 étaient prévues.

"J'avais prévu de ne pas venir au Japon parce qu'il y a tellement de choses à faire en Europe", a-t-il expliqué. "Mais ensuite, j'ai eu l'impression que ne pas venir au Japon n'était pas le bon choix. Je pense qu'il est important d'être avec l'équipe de course aussi. Ça me fait du bien d'être proche de l'action. Nous expérimentons plusieurs choses et le fait de faire partie de l'équipe me donne vraiment de l'énergie. Et inversement, je l'espère. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas rester en Europe."

Le début de saison difficile de Mercedes s'inscrit dans la continuité d'une période de jachère pour le constructeur allemand : depuis la mise en application du Règlement Technique actuel, en 2022, il n'a remporté qu'une seule course.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Et après avoir compris les erreurs commises avec les précédentes voitures, notamment les choix en matière de hauteur de caisse, Mercedes espérait que la W15 comblerait enfin le fossé avec Red Bull. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas avéré être le cas mais Wolff reste convaincu que son équipe est capable de revenir aux avant-postes.

"Nous sommes une équipe sportive", a-t-il déclaré. "Nous avons gagné [le titre constructeurs] huit fois de suite et cela n'a jamais été fait auparavant. Il y a des périodes où vous êtes en difficulté comme n'importe quelle autre équipe sportive, et vous ne pouvez pas gagner à chaque fois. C'est pourquoi c'est un super challenge."

"Ce n'est pas qu'une course, ce n'est pas qu'une saison et puis vous revenez en tête, c'est la troisième [saison] de suite. Mais je reste absolument convaincu que nous y repenserons dans quelques années et dirons que ça a été très difficile mais très important pour le développement de l'équipe, peut-être d'un point de vue organisationnel, avec la réévaluation de nos outils et systèmes, qui ne fonctionnent clairement pas aussi bien que dans le règlement précédent."

L'un des problèmes que Mercedes tente de résoudre est la raison pour laquelle sa voiture ne répète pas les performances calculées par les outils de simulation. "Il y a une faille quelque part dans le système car nous mesurons l'appui bien plus que ce que nous voyons sur le temps au tour", a ajouté Wolff. "Et c'est un point sur lequel nous sommes en difficulté depuis l'entrée en vigueur de la réglementation, en 2022."

"Nous en sommes donc au point où nous essayons de nouvelles choses afin d'évaluer comment nous pouvons réellement traduire sur la piste les performances que nous voyons dans virtuel, ce que nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent."