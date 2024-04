Sainz veut "accélérer" les discussions pour un volant en 2025

Présent à Maranello depuis 2021, Carlos Sainz quittera Ferrari à l'issue de la saison 2024. Le pilote espagnol sera remplacé par Lewis Hamilton et, pour l'instant, sa prochaine destination est inconnue.

Bien que le transfert de Hamilton ait été annoncé tôt dans l'année, la traditionnelle "silly season" n'a pas tout à fait débuté. Sainz a une belle carte à jouer et, surfant sur son succès au Grand Prix d'Australie de retour d'une opération de l'appendicite, il aimerait conclure un accord sans plus tarder.

"Je discute évidemment avec quelques [équipes] parce que c'est ce que mon management et moi-même devons faire quand je n'ai pas encore de travail pour l'année prochaine. Donc nous discutons avec la plupart d'entre elles", a-t-il expliqué à Suzuka.

"C'est simplement une question d'approfondir les détails et de voir les options les plus réalistes et les meilleures pour moi et pour mon avenir. Je n'ai pas de nouvelles pour vous et rien à dire aujourd'hui. La seule chose que je dirais, c'est qu'il est maintenant temps d'accélérer un peu les choses et j'espère que nous pourrons régler ça le plus tôt possible."

Les clés du marché des transferts ne semblent toutefois pas être en la possession de Sainz. Mercedes, qui a une place à combler, s'intéresse à Max Verstappen et garde également un œil sur Andrea Kimi Antonelli, dans le giron de la marque à l'étoile. Toto Wolff a indiqué qu'il attendrait l'été avant d'identifier ses pilotes pour 2025.

En outre, suivant la décision de Verstappen (qui est aujourd'hui lié à Red Bull jusqu'en 2028) et les performances de Sergio Pérez, l'équipe autrichienne pourrait faire monter en grade les pilotes VCARB et ceux soutenus dans les formules de promotion. Mais récemment, le directeur Christian Horner n'a pas exclu la possibilité de faire appel à un pilote extérieur à la galaxie Red Bull.

Enfin, bien que Carlos Sainz Sr ait remporté le Dakar avec Audi plus tôt cette année, son fils serait moins enclin à rejoindre le constructeur, qui fera son entrée en F1 en 2026 en reprenant Stake F1.

Alonso : "Aucune chance" que Verstappen quitte Red Bull

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz n'est pas l'unique pilote espagnol sur le marché. Fernando Alonso, en poste chez Aston Martin depuis 2023, n'a pas encore conclu d'accord avec l'équipe britannique pour l'année prochaine. L'ancien pilote Ralf Schumacher a récemment affirmé que Red Bull se serait rapproché d'Alonso pour lui offrir un volant, probablement pour pallier un éventuel départ de Verstappen.

Sans faire de commentaires sur les déclarations de l'Allemand, Alonso a indiqué vouloir régler son avenir rapidement mais a aussi affirmé que Verstappen ne romprait pas ses liens avec Red Bull.

"Si Max quitte Red Bull, peut-être que ça aura un impact [sur mon avenir]", a-t-il déclaré. "Mais je pense qu'il n'y a aucune chance que ça arrive... Ce que je veux faire, c'est me concentrer sur mes affaires. Je suis ici pour courir et pour essayer de me décider avant l'été si je continue à courir ou non et, si je continue à courir, identifier où seront les meilleures possibilités."

Interrogé sur les progrès d'Aston Martin, Alonso a commenté : "Je suis très heureux. Je pense que j'étais heureux l'année dernière et je le suis encore aujourd'hui. Je me sens bien avec l'équipe. J'aimerais être dans une position plus forte."

Et au milieu des rumeurs selon lesquelles Aston Martin aurait fait une offre pour recruter Adrian Newey, Chief Technology Officer de Red Bull, Alonso a lancé : "Il n'y a pas d'autre équipe dans le paddock qui ait l'ambition et les projets d'avenir d'Aston."