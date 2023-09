Pourquoi Williams a privé Sargeant de l'aileron évolué à Monza

Alors que son équipier Alexander Albon terminait en septième place et rapportait six points du Grand Prix d'Italie après s'être élancé de la sixième position, Logan Sargeant a quant à lui terminé au 13e rang, après s'être élancé 15e et avoir écopé d'une pénalité dans les derniers tours de course.

Le résultat brut semble douloureux pour l'Américain, surtout sur un tracé où l'écurie britannique était particulièrement attendue, toutefois Williams a précisé que la FW45 frappée du #2 n'était pas aussi performante qu'elle aurait pu l'être. Ainsi, le responsable de la performance de l'équipe, Dave Robson, a expliqué que Sargeant était handicapé sur deux fronts par rapport à Albon : "Je pense que dans l'ensemble, sa performance a été très bonne, en particulier avec le pneu le plus dur. Mais même le vendredi, ses performances étaient bonnes."

"Il est juste de dire qu'il utilisait un aileron avant un peu plus ancien, qui est nettement moins performant. De plus, son unité de puissance est plus vieille, tout simplement parce que nous en avons utilisé une neuve pour Alex au Canada, si je ne m'abuse, afin de tirer le meilleur parti de ce package sur cette voiture. Ils sont donc un peu en décalage."

"Logan aura évidemment l'avantage en puissance sur les circuits à venir [lorsqu'il aura changé de moteur], mais je pense que sa voiture était probablement un ou deux dixièmes plus lente que celle d'Alex. En tenant compte de cela, il s'en sortait très bien jusqu'à la gomme medium en Q2, où il n'a pas pu tirer le meilleur parti de l'adhérence."

Logan Sargeant peu avant son accrochage avec Valtteri Bottas à Monza.

Interrogé plus précisément sur l'aileron avant, Robson a révélé que l'écurie aurait pu équiper Sargeant de la dernière version de cette pièce mais avait choisi de jouer la prudence après Zandvoort et la sortie de piste en course. "Évidemment, il l'a déjà eu. Mais après le week-end dernier, nous n'étions plus aussi confiants pour l'installer sur les deux voitures."

"Je pense que, pour le reste de la saison, nous allons devoir jongler avec l'aileron qui convient le mieux à chaque circuit et à chaque pilote, et je pense qu'il y aura un mélange des deux. Parfois, ils auront le même, parfois non, il faut juste gérer ça. Nous sommes préoccupés par le risque d'en perdre un en qualifications, ce qui obligerait à partir de la voie des stands [en raison des règles du parc fermé, ndlr]. Mais nous ne voulons pas non plus avoir à fabriquer d'autres ailerons avant juste pour les dernières courses."

Si nous avions eu l'aileron normal, nous aurions pu nous en sortir, et cela aurait honnêtement fait une grande différence en termes de dégradation. Logan Sargeant

Après l'épreuve de Monza, Sargeant a expliqué qu'il n'était pas possible pour lui d'espérer beaucoup mieux en raison du mauvais équilibre avec lequel il devait composer en raison de ce choix de l'écurie. "Nous avons tout donné ce week-end, je pense que j'ai fait un très bon tour en Q1, je contrôlais la situation, mais c'est dommage d'avoir eu des difficultés avec le pneu de Q2", a-t-il déclaré, en réponse à une question de Motorsport.com.

"Je pense que cela a compromis ce que nous avions amorcé et ce qu'il était possible de faire [en course]. Est-ce qu'il était possible de faire mieux ce week-end ? Oui. Évidemment, je veux marquer des points. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de faire fonctionner [cette stratégie] à un arrêt. Mais soyons réalistes, avec l'équilibre que j'avais, je ne pouvais pas tenir."

"Du premier Lesmo à la Parabolique, honnêtement, j'essayais juste de maintenir la voiture sur la piste", a-t-il ensuite ajouté. "L'arrière était très léger. J'ai dû utiliser un aileron avant différent ce week-end. Et je pense que c'est ce qui a vraiment nui à notre équilibre [dimanche]. Je pense que si nous avions eu l'aileron normal, nous aurions pu nous en sortir, et cela aurait honnêtement fait une grande différence en termes de dégradation [des pneus]."

"Donc, oui, c'est comme ça. Nous allons continuer à travailler dur. Nous avons tout mis en place du mieux que nous pouvions, et ce n'était pas suffisant, alors retournons à la planche à dessin et voyons ce que nous pouvons faire pour Singapour. On recommence. Les éléments se mettent en place, mais pas aussi vite que je l'espérais."

Propos recueillis par Filip Cleeren