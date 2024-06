Les problèmes actuels de Pérez sont "psychologiques", selon Marko

En début de semaine, Red Bull a prolongé le contrat de Sergio Pérez pour deux années supplémentaires. Cela représente sans doute le seul rayon de soleil pour le Mexicain depuis son dernier podium lors du Grand Prix de Chine, le 21 avril dernier. Depuis, le pilote de l'écurie autrichienne est retombé dans ses travers. Éliminé en Q2 à Imola puis en Q1 à Monaco, Pérez s'est une nouvelle fois retrouvé au-delà de la 15e place lors de la première partie des qualifications du Grand Prix du Canada, s'élançant de la 16e position.

Cette situation est le reflet d'un parcours similaire la saison dernière, lorsque les performances de Pérez le samedi ont commencé à chuter vers le milieu de l'année, la genèse de ce phénomène pouvant être attribuée au Grand Prix de Miami. Helmut Marko, conseiller de Red Bull, estime que les malheurs du Mexicain sont purement auto–infligés et qu'il n'est pas à l'aise dans les épreuves où les conditions de piste sont plus critiques.

"Ce n'est pas la voiture, on le voit avec Max [Verstappen]. Je pense que c'est plus psychologique", a estimé l'Autrichien. "C'était serré, et quand les conditions changent, il a beaucoup plus de mal. Mais le fait que ce soit déjà la troisième fois [qu'il n'est pas en Q3] est douloureux".

Alors que le pilote Red Bull semblait en mesure de se hisser en Q2, il a passé les derniers instants de la Q1 à vaciller au bord de la zone rouge, dans laquelle il a fini par tomber après un très bon tour d'Alex Albon. Le vice-champion de la saison passée a estimé que ses problèmes en qualifications provenaient d'un manque de confort avec l'arrière de sa RB20, en particulier dans des conditions changeantes.

Il a déclaré que cela avait contribué à ses difficultés à faire monter les pneus en température, mais il s'est dit confiant dans sa capacité à se battre pour marquer des points dans la course de ce dimanche.

"C'était une énorme frustration", avoue Pérez. "C'était une séance où tout a été remis à zéro avec la météo. Nous n'avons pas réussi à tout faire fonctionner, en particulier la train arrière. Je pense que c'était une séance très étrange pour beaucoup de voitures. Nous avons eu beaucoup de mal avec le train arrière mais je pense que nous avons compris ce qui se passait."

"Je pense que le fait que la piste soit si verte a vraiment remis les choses à zéro, mais j'ai eu du mal à mettre le pneu en température et je pense que c'était la principale difficulté. Nous avons des choses à comprendre demain et si nous parvenons à prendre quelques points, ce sera un bon résultat et nous pourrons ensuite continuer à avancer."