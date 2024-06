Qualifs - Russell en pole avec le même temps que Verstappen !

Vendredi, Lando Norris et Fernando Alonso se sont chargés de signer les meilleurs temps des deux premières séances d'essais libres, lors d'une journée fortement perturbée par la pluie. Les choses se sont un peu accélérées ce samedi. Lors de l'ultime séance d'essais libres, c'est Lewis Hamilton qui a réalisé le meilleur temps, quatre dixièmes devant Max Verstappen et George Russell. Pour rappel, le septuple Champion du monde compte le plus de pole positions au Canada, six au total, à égalité avec Michael Schumacher.

Q1 - Verstappen au top, Pérez continue de creuser

À Montréal, la météo a décidé d'être capricieuse. Depuis le début du week-end, la pluie et le soleil se renvoient la balle dans le ciel du Canada. Menacée par des nuages sombres, la Q1 a débuté sur une piste sèche, Lando Norris signant le premier tour référence de ces qualifications en 1'14''585. Après plusieurs tours de piste pour chauffer les gommes, le meilleur temps a changé plusieurs fois de main avant de voir Lando Norris être le premier à passer sous la barre des 1'14, mais c'est Max Verstappen qui a signé le meilleur chrono en 1'13''368. Juste avant les retours aux stands, George Russell a pris les commandes de la séance en 1'13''242.

À trois minutes de la fin de la Q1, les Aston Martin ont pris les deux premières places, Stroll signant le meilleur temps devant Alonso. Une nouvelle fois dans cette séance, Lando Norris a pris les commandes avant de voir Hamilton signer un 1'12''851. Dernier à moins d'une minute du terme, Pérez est remonté seulement au 12e rang avant de retomber à la 16e place, échouant une nouvelle fois en Q1. Pendant ce temps, son coéquipier Max Verstappen a allumé tous les secteurs en violet pour prendre le meilleur temps de la séance en 1'12''360.

Éliminés en Q1 : Pérez, Bottas, Ocon, Hülkenberg, Zhou

Q2 - Les deux Ferrari ne passeront pas en Q3

Après une Q1 passée au sec, la pluie menace le début de la Q2. Les pilotes s'élancent donc le plus vite possible pour tenter d'effectuer un tour rapide avant que la pluie ne domine le circuit Gilles Villeneuve. C'est Hamilton qui signe le premier tour rapide en 1'13''104 avant de voir Piastri prendre les commandes en 1'12''462. Max Verstappen vient s'intercaler entre le pilote britannique et l'Australien.

Les Mercedes sont de la partie ce week-end. George Russell signe le meilleur temps provisoire en 1'12''323. Il est battu par Norris à deux minutes du terme avec un temps en 1'12''201. En danger à la 14e place, Verstappen remonte au cinquième rang. C'est passé tout juste pour le Néerlandais. Dans cette Q2, ce sont les deux Mercedes qui ont pris les deux premières places, toutes deux sous les 1'12, tandis que les deux Ferrari de Sainz et Leclerc ne sont pas passées en Q3, éliminées par les deux VCARB et Alex Albon au volant de sa Williams.

Éliminés en Q2 : Leclerc, Sainz, Sargeant, Magnussen, Gasly

Q3 - Russell devant Verstappen pour 0 millième

Alors que la pluie menace le tracé canadien, celle-ci n'a toujours pas fait son apparition. Oscar Piastri réalise le premier tour chrono de cette séance en 1'12''713, avant d'être battu par Max Verstappen en 1'12''358. Après s'être élancé en décalé, George Russell prend la première place en 1'12''000, juste devant Lewis Hamilton.

Premier à s'élancer sur le deuxième run, Oscar Piastri remonte au deuxième rang, intercalé entre les deux Mercedes. Cependant, c'est son coéquipier qui vient prendre le dessus, à seulement 21 millièmes de Russell. Personne n'ira chercher le temps de Russell, sauf Max Verstappen, qui signera exactement le même chrono que le Britannique, mais réalisé après. George Russell s'élancera donc de la plus haute place sur la grille, devant le Néerlandais et Lando Norris. Attention toutefois, une enquête est en cours concernant Verstappen, pour n'avoir pas respecté les consignes de la direction de course en Q2.

Grand Prix du Canada - Qualifications

Q1

Q2

Q3